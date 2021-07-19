Дочь Анастасии Заворотнюк подхватила коронавирус в Крыму

Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что заболела коронавирусом. По словам девушки, вероятнее всего, это произошло во время отдыха в Крыму.

Об этом Анна сообщила в своем блоге в Instagram. Она уточнила, что в Крыму никто не соблюдает карантинных мер безопасности и тысячи людей прогуливаются по набережной без защитных масок (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Думаю, что в Крыму. Там никто не соблюдает масочные меры. Гуляешь по центру, и ощущение, что вируса не существует. Тысячи людей вплотную друг к другу без масок", – объяснила девушка подробнее.

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"Была настроена уже, хотя были, конечно, сомнения. Но заболела и проблема решилась сама собой", – ответила Анна на вопрос, касающийся вакцинации.

Анна Заворотнюк родилась в семье российской актрисы Анастасии Заворотнюк и бизнесмена Дмитрия Стрюкова. Родители, Анна и ее младший брат Майкл несколько лет жили в Лос-Анджелесе, где открыли агентство элитной недвижимости.

Анна Заворотнюк училась в частной школе в Англии и не раз признавалась, что самая ее самая большая мечта – быть актрисой.

Впервые девушка появилась на экране в пятом сезоне "Закрытой школы", где сыграла одну из учениц.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Заворотнюк поделилась со своими подписчиками откровенным признанием – уже более двух лет она борется с депрессией и паническими атаками. По словам девушки, длительный период времени она принимала сильные препараты, чем сильно навредила своему организму.