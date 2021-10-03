Добрая ведьма: Приходько поразила неожиданным образом на шоу 'Співають всі'. Фото

Украинская певица Анастасия Приходько поразила зрителей своим необычным образом в 6 выпуске шоу "Співають всі" на телеканале Украина. Артистка судила участников в образе "Мелефисенты", злой колдуньи из сказки о спящей красавице.

Несмотря на отсылку к плохому персонажу, вокалистка была приветливой с конкурсантами и даже помирилась с тиктокером Олегом Машуковським. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

К своему темному наряду Настя добавила черные рога, чокер и плащ. Визажисты поколдовали над макияжем певицы, максимально приблизив ее к образу ведьмы в исполнении Анджелины Джоли.

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"Сегодня Анастасия Приходько пришла к нам в своем домашнем", – пошутил ведущий шоу Владимир Остапчук, намекнув на то, что артистку считают одной из злейших судей пректа.

Звезде даже пришлось убеждать соседей по ряду в том, что на самом деле она хорошая. В доказательство этого, Приходько приветливо общалась с блогером Олегом, с которым у них ранее постоянно возникали конфликты из-за разбежности вкусов.

Молодые люди даже станцевали вместе под песню Эда Ширана "I love you baby" в исполнении Шломо Низина.

О главных событиях 6 выпуска талант-шоу "Співають всі" OBOZREVATEL писал в хронике, внимательно следив за происходящим.