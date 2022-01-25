"До слез": новый трек Потапа о Киеве пробил фанатов на эмоции

Анна Кравчук
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'До слез': новый трек Потапа о Киеве пробил фанатов на эмоции

Популярный украинский рэпер Потап сегодня, 25 января, представил публике новый трек, который посвятил родному городу – Киеву. Душевный текст и клип, в котором команда музыканта показала зимние пейзажи столицы Украины, растрогали слушателей.

Видеоработу артист опубликовал на YouTube-канале "ПТП". В комментариях поклонники писали, что песня "довела их до слез".

"Где бы я ни находился, всегда с гордостью говорю, что я родом из Киева. Этот город для каждого свой, и у каждого есть про него история. Мой "Київ" – дневной и вечерний, летний и, как в этом видео, прекрасный зимний, ностальгическое воспоминание из детства и зарисовка современного мегаполиса. Приглашаю в полет над любимым городом на скорости сверхзвуковых дронов: между куполами Михайловского собора и над головой Родины Матери", – написал музыкант под клипом.

Видео дня
Потап выпустил новый трек про Киев

В песне рэп-исполнитель вспомнил киевские школы, станции метро и маршрут, которым он в детстве добирался с тренировки до дома.

"Киев помнит все равно. Обережно, наступна станцiя Лiвобережна. Помню этот голос детства нежный. Воздух свежий. И я на тренировку с рюкзаком. В нем сменная одежда. Все та же пушка на выходе из Арсенальной. И я пешком через Ватутинский под Cypress на Динамо", – зачитал Потап.

Потап спел о Киеве и показал столицу с высоту птичьего полета в клипе

Режиссер Алексей Бондарь является автором клипа. Ему удалось показать заснеженную столицу с высоты птичьего полета.

Режиссер клипа – Алексей Бондарь

Комментаторы не смогли пройти мимо атмосферного трека. Под видео они оставили благодарные отзывы Алексею Потапенко за новый сингл.

Комментарии под треком "Киев" Потапа
Комментарии под треком "Киев" Потапа

Коротко о знаменитости:

  • Потап (Алексей Потапенко) – 40-летний украинский продюсер, автор и исполнитель песен. Родом из Киева. Также он режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, заслуженный артист Украины, тренер вокального шоу на 1+1 "Голос краïни". Учредитель продюсерского центра MOZGI Entertainment. В браке с Настей Каменских с 2019 года.

Ранее OBOZREVATEL писал, что певица Настя Каменских сняла забавное видео со своим спящим супругом, продюсером и рэпером Алексеем Потапенко. На нем музыкант "мелодично храпит".

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