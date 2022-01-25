'До слез': новый трек Потапа о Киеве пробил фанатов на эмоции

Популярный украинский рэпер Потап сегодня, 25 января, представил публике новый трек, который посвятил родному городу – Киеву. Душевный текст и клип, в котором команда музыканта показала зимние пейзажи столицы Украины, растрогали слушателей.

Видеоработу артист опубликовал на YouTube-канале "ПТП". В комментариях поклонники писали, что песня "довела их до слез".

"Где бы я ни находился, всегда с гордостью говорю, что я родом из Киева. Этот город для каждого свой, и у каждого есть про него история. Мой "Київ" – дневной и вечерний, летний и, как в этом видео, прекрасный зимний, ностальгическое воспоминание из детства и зарисовка современного мегаполиса. Приглашаю в полет над любимым городом на скорости сверхзвуковых дронов: между куполами Михайловского собора и над головой Родины Матери", – написал музыкант под клипом.

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В песне рэп-исполнитель вспомнил киевские школы, станции метро и маршрут, которым он в детстве добирался с тренировки до дома.

"Киев помнит все равно. Обережно, наступна станцiя Лiвобережна. Помню этот голос детства нежный. Воздух свежий. И я на тренировку с рюкзаком. В нем сменная одежда. Все та же пушка на выходе из Арсенальной. И я пешком через Ватутинский под Cypress на Динамо", – зачитал Потап.

Режиссер Алексей Бондарь является автором клипа. Ему удалось показать заснеженную столицу с высоты птичьего полета.

Комментаторы не смогли пройти мимо атмосферного трека. Под видео они оставили благодарные отзывы Алексею Потапенко за новый сингл.

Коротко о знаменитости:

Потап (Алексей Потапенко) – 40-летний украинский продюсер, автор и исполнитель песен. Родом из Киева. Также он режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, заслуженный артист Украины, тренер вокального шоу на 1+1 "Голос краïни". Учредитель продюсерского центра MOZGI Entertainment. В браке с Настей Каменских с 2019 года.

Ранее OBOZREVATEL писал, что певица Настя Каменских сняла забавное видео со своим спящим супругом, продюсером и рэпером Алексеем Потапенко. На нем музыкант "мелодично храпит".