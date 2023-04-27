Ступку захейтили из-за видео с дочерью под российский трек от группы, которая посещала оккупированный Крым: актер неудачно оправдался

Известный украинский актер Дмитрий Ступка попал в скандал из-за видео, которое опубликовал в честь шестилетия дочери. Все дело в музыке, которую выбрал артист для фона. Это русскоязычный трек под названием "Тебя нежно грубо", который исполняет азербайджанская группа "Каспийский груз". Этот дуэт посещал с концертами незаконно оккупированный Крым, за что в 2017 году ему запретили въезд в Украину.

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Подписчики звезды не могли пройти мимо такого необъяснимого выбора песни, о чем написали Ступке в комментариях в Instagram. Тот, вероятно, с критикой не согласился, поскольку начал несколько глупо оправдываться за свой очевидный промах.

Так, интернет-пользователи оставляли под видео: "Скоро Ступка станет фамилией, которую будут связывать только со скандалами. Мало песен на свете, что вы выбрали группу, которой запрещен въезд в Украину? И не за русский язык, а за выступления в оккупированном Крыму. Знаете, чем умный человек отличается от глупого? Умением признавать и исправлять ошибки", "Ваш выдающийся дедушка переворачивается, наверное, от таких песен", "Как можно такой красивый праздник испортить рашистской песней?"

Однако Ступка в выборе трека ничего плохого не видит. Он принялся писать классические отмазки, пытаясь оправдать тем самым свою неосознанность.

Стоит сразу отметить, что актер уже почистил свои комментарии, удалив большую часть критики. Однако в сети сохранились скриншоты, которые, как известно, "не горят".

"Да что вы прицепились к песням. Как говорится, на вкус и цвет… Эта группа не российская… А если вы считаете, что в результате исчезнет русский язык, то вы ошибаетесь… Многие наши воины и защитники говорят на русском языке. И что теперь? Их теперь за это не уважать?" – выдал Ступка вместо того, чтобы признать свою ошибку и удалить русскоязычный трек из профиля.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что отец Дмитрия, известный украинский актер Остап Ступка устроил аварию в Голосеевском районе Киева. Следователи установили, что артист в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и въехал в припаркованный автомобиль, где за рулем сидел 38-летний водитель. Потерпевшего срочно госпитализировали с серьезными травмами.

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