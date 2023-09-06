'Как не стыдно? Позор!' Ступка разозлил сеть своими праздничными фото из США

Известный украинский актер Дмитрий Ступка нарвался на жесткий хейт в свой адрес. 6 сентября артист отпраздновал 37-летие в американском ресторанчике и показал фото из заведения. В описании он "пожаловался" что скучает по Украине и украинцам.

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А вот украинцы видеть Ступку, который ни разу за время полномасштабной войны не додумался приехать домой, уже не сильно то и хотят. В Instagram под праздничным снимком звезды собрались десятки гневных комментариев.

Разозлил украинцев не факт того, что Ступка отпраздновал день рождения, а то, как он это высветлил. Актер обнародовал фото, где он сидит за праздничным столом. Перед ним – шампанское и огромный поднос с королевскими креветками, устрицами и другими морепродуктами и соусами к ним.

Кадр артист подписал так: "Вошел в новый этап жизни… Привет, 37. Одно могу сказать: я счастлив, любим и люблю! А мечта одна, чтобы как можно быстрее закончилась война! Скучаю по вам, мои украинцы".

Соотечественники попытались объяснить Дмитрию, который эмигрировал в Америку незадолго до полномасштабного вторжения, почему его пост и текст к нему – неуместны. Они также предположили, что Богдан Сильвестрович – легендарный дедушка Ступки, который скончался в 2012 году – не одобрил бы такую позицию внука.

"Хорошо желать окончания войны, грея жопу у океана! Желаю поскорее уйти в забвение и в позор, как другие такие "псевдо-патриоты"!, "Боже, как Вам не стыдно такое выставлять – когда десятки тысяч парней и девушек кладут свою жизнь на защиту Родины? Вам перед нами, женщинами-вдовами, теми, что с детьми переживают обстрелы, не желая покинуть Украину, не стыдно?!.. Позор", "Так езжайте в Украину, для чего скучать?! Надеюсь, на этом ваша актерская карьера здесь и закончится", "Привет, падла. Украина за тобой точно не скучает. Не возвращайся. А то, что ты любимый, то это не надолго. Падлюк никто не любит даже за деньги", "Был бы дед жив, вот бы леща получил и за то, что с*бался и за то, что тупой. Так просрать такое имя", – оставляют комментаторы.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ступка попал в скандал из-за видео, которое опубликовал в честь шестилетия дочери. Все дело в музыке, которую выбрал артист для фона. Это русскоязычный трек под названием "Тебя нежно грубо", который исполняет азербайджанская группа "Каспийский груз". Этот дуэт посещал с концертами незаконно оккупированный Крым, за что в 2017 году ему запретили въезд в Украину.

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