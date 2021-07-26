Дмитрий Шепелев впервые за долгое время показал сына от Жанны Фриске

38-летний телеведущий Дмитрий Шепелев поделился теплыми семейными кадрами, где он позирует с сыном Платоном от покойной супруги Жанны Фриске. Сейчас мальчику уже восемь лет.

Звездный отец поделился серией кадров в Instagram. Дмитрий написал, что еще 8 лет назад он принял решение не публиковать фото со старшим сыном, поскольку хотел защитить его от пристального внимания.

"Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых - моё желание защитить его от пристального внимания в то время когда всё что ему было нужно это любовь, забота и спокойствие.

Прошло время и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик, очень достойный и светлый. И я рад познакомить вас с ним", – написал Шепелев.

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Фоловеры отметили, что мальчик растет настоящим красавцем и очень похож на свою маму:

"Ты взял красоту своих родителей, будь счастлив", "Копия – мама", "Какой хорошенький", "Привет Платон! Глаза мамины. Счастья вам", – пишут в сети.

Напомним, что у Дмитрия и Жанны родился Платон и спустя два года (в 2015) певица скончалась из-за опухоли головного мозга. Спустя время Шепелев встретил новую любовь. Избранницей телеведущего стала Екатерина Тулупова.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Шепелев стал отцом во второй раз. У него и его возлюбленной Екатерины родился сын. Его назвали Тихоном.