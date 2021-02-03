Дмитрий Шепелев снова станет отцом

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев станет отцом во второй раз. Его возлюбленная Екатерина Тулупова беременна.

Для пары это будет первый общий ребенок. У них есть двое детей от предыдущих отношений: у Екатерины – дочь Лада, а у Дмитрия – сын Платон от брака с Жанной Фриске. Об этом пишет PEOPLETALK.

Телеведущий рассказал, какие эмоции ощутил, когда узнал о радостном событии.

"Самое главное чувство — это, конечно, большая радость. Никакое другое событие в жизни сравнить с этим я не могу. Я просто очень счастлив. В день, когда мы с Катей узнали о том, что станем родителями, я чувствовал одновременно головокружение и легкость. Потрясающе! Все следующие дни я прислушиваюсь к себе, и, конечно, сейчас, если сравнивать с ожиданием первенца, я чувствую себя спокойнее и увереннее", - разоткровенничался он.

Пара заявила, что заранее готовила детей к появлению малыша. Изначально те были не в восторге, но спустя несколько месяцев смирились с мыслью о том, что у них скоро появится братик или сестричка.

Как сообщал OBOZREVATEL, голый Шепелев показал откровенное фото в душе. Он опубликовал снимок, на котором позирует полностью обнаженным.