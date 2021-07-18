Дмитрий Коляденко засветил яркий маникюр. Фото

Известный украинский певец и шоумен Дмитрий Коляденко засветил в сети ярким маникюром. Он красит ногти не впервые, на этот раз выбрал яркий салатовый цвет.

Соответствующее фото появилось в его Instagram. Сама фотография была посвящена кукурузе, которую певец назвал царицей полей.

Однако, взгляд падает и на яркий маникюр певца. На этот раз он выбрал салатовый цвет и украсил ногти рисунками. Кстати именно оттенки зеленого в этом сезоне считаются самыми модными. Комментариев под фото немного, однако подписчики положительно оценили именно маникюр шоумена.

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Коляденко красит ногти не впервые, это можно проследить за его страницей. Ранее маникюр мужчины был более темных цветов.

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