Дмитрий Коляденко признался, что сдавал анализы перед сексом с Билык

Известный украинский певец и шоумен Дмитрий Коляденко признался, что у него вместе с певицей Ириной Билык была настолько большая любовь, что первое время влюбленные воздерживались от интима. Когда пара пришла к следующему этапу отношений, шоумену пришлось сделать несколько визитов в клинику.

Об этом Коляденко поделился за кулисами талант-шоу "Співають всі!" на телеканале Украина. Он отметил, что такие меры необходимы были, чтобы доказать серьезность своих намерений.

"Меня её личный водитель отвез в медицинский центр, где я сдал анализы. Более того, мы ждали результаты 2 недели. Представляете, насколько все серьезно! Мы терпели и ничего страшного", – рассказал Коляденко.

Шоумен подчеркнул, что он ради любви готов на все.

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"Я не люблю презервативы, поэтому берегу себя и партнёршу. Я люблю, чтобы было по любви и без всякой химии. Но для этого нужно сдавать анализы и ждать результаты", – подытожил Дмитрий.

Сейчас же у экс-возлюбленных наладились отношения, и они даже отдыхают вместе. Коляденко уверяет, что на съемки приехал с вечеринки, где отдыхал в кругу близких друзей, в том числе и Ирины Билык.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Дмитрий Коляденко засветил в сети яркий маникюр. Он красил ногти не впервые, на этот раз выбрал яркий салатовый цвет.