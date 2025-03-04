Дмитрий Дикусар подколол Трампа и показал, какие костюмы носят в Украине. Фото

Украинский танцор и хореограф Дмитрий Дикусар, еще в начале полномасштабной войны присоединившийся к рядам ВСУ, вышел на связь с передовой и "показал" президенту США Дональду Трампу, какие костюмы носят украинские мужчины. Однако его обращение скорее касалось журналистов, приближенных к главе Штатов, которые оконфузились скандальным вопросом об одежде у президента Украины Владимира Зеленского.

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Хореограф показался в Instagram в военной форме. Сверху он пририсовал очертания делового костюма с галстуком.

"Они думают, что у нас костюмов нет..." – высказался Дмитрий Дикусар и добавил подмигивающий смайлик.

Украинцы подписались под каждым словом танцора. В комментариях они выразили поддержку Дикусару и отметили, что у военных лучшие костюмы.

"Наши ребята как снимут форму и как наденут костюмы – будут самые красивые в мире! Низкий поклон Вам и Вашим побратимам, Дмитрий!"

"Костюмы, свидетельствующие о мужестве, свободе и непокоренности, их носят люди с самыми пылкими сердцами и непокоренной душой! Спасибо вам всем, наши неутомимые борцы за свободу!"

"Лучшие костюмы у наших героев".

"Очень-очень хочется уже вас увидеть в сценическом костюме на паркете!"

"Костюм может надеть любой, а пиксель – только достойный".

Напомним, что в Белом доме во время разговора с Владимиром Зеленским между ним и журналистом произошел спор по поводу внешнего вида президента Украины. Пресса США цинично поинтересовалась, почему украинец не пришел на встречу в деловом костюме. На это Зеленский ответил: "Я буду носить его, когда у нас завершится война. Может, такой, как у вас. Может, лучше. Может, дешевле. Увидим!"

Ранее OBOZ.UA писал, что Галкин подколол Трампа из-за "костюма" Зеленского и показал красноречивое фото со встречи украинца с королем Великобритании Чарльзом III.

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