Дизайнер сделала пересадку бровей и показала фото до и после

Российская дизайнер и супруга футболиста Павла Погребняка Мария поделилась с поклонниками снимками, на которых показала, что сделала пересадку бровей.

По ее словам, раньше она часто экспериментировала с ними, и эта операция была необходима. Соответствующие фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).

Как стало известно, Погребняк ранее чересчур выщипывала брови, затем делала перманентный макияж, который позже выводила с помощью лазера.

В результате все это привело к плохим последствиям и женщине понадобилась операция по пересадке бровей. Так, волосы взяли с затылка.

Напомним, Мария Погребняк – российская медийная персона, дизайнер, жена футболиста Павла Погребняка. Она выпускает одежду под брендом Maria Shatalova. В Москве у Марии несколько швейных мастерских.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская модель Джозелин Кано, известная по прозвищу "мексиканская Ким Кардашьян", скончалась в возрасте 29 лет после неудачной операции по подтяжке ягодиц.