Дитер Болен из Modern Talking решил оправдаться за свои скандальные высказывания о войне в Украине и снова опозорился

Знаменитый немецкий музыкант, основатель и солист популярной когда-то группы Modern Talking Дитер Болен решил оправдаться за свои скандальные высказывания о войне в Украине. Еще в октябре 2022 года тот заявил, что Европа якобы вынуждена "страдать от холода" из-за санкций против РФ, а единственным правильным решением он видит диалог с президентом-террористом Путиным за столом переговоров. Теперь же артист запел о том, что находит войну в Украине ужасной.

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Впрочем, и на этот раз Болен не обошелся без классических пропагандистских нарративов. Назвав войну ужасной, он добавил, что стоит прекратить поставки оружия Украине, поскольку это "не закончит насилие". Такие заявления исполнителя появились в его новом интервью для немецкого журнала Stern.

"Я знаю законы физики, один из которых гласит, что действие создает противодействие. Нельзя закончить эту войну насилием, посылая в Украину все больше и больше танков. Именно это я имел в виду, когда высказывался о войне", – выдал 68-летний экс-участник Modern Talking.

Вместе с тем Болен отрицает свою приверженность к политике Путина, хотя и говорит о сострадании не только к украинцам, но к и россиянам.

"Я не иду по пути перманентной конфронтации, по которому мы все сейчас идем. То, что делает Путин, – это очень плохо. Я нахожу эту войну ужасной. Меня и членов моей семьи очень расстраивают ужасные новости и фотографии из Украины", – заявил звезда.

Напомним, Дитер Болен ранее возомнил из себя политического эксперта и говорил, что Западу нужно было не вводить санкции против РФ, а "благоразумно сесть за стол переговоров с Путиным", поскольку теперь европейцы "страдают от холода". На скандальные слова музыканта отреагировал Владимир Кличко.

Как писал OBOZREVATEL, ранее американский музыкант Роджер Уотерс обвинил в войне в Украине президента США Джо Байдена и заявил, что украинцы должны были сесть за стол переговоров с палачами и убийцами.

Также музыкант написал письмо первой леди Украины Елене Зеленской, в котором для прекращения боевых действий посоветовал "признать автономию" так называемых "Л/ДНР".

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