Директор немецкого балета измазал собачьими фекалиями лицо журналистки, которая раскритиковала его постановку

Руководитель ведущей немецкой балетной труппы Ганноверского оперного театра Марко Гекке измазал собачьими фекалиями лицо журналистки газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Вибке Хюстер за то, что она накануне раскритиковала его постановку под названием "В голландских горах". В связи с этим балетмейстер был отстранен от должности и находится под следствием полиции.

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Инцидент произошел 11 февраля на премьере другого спектакля Гекке "Вера – Надежда – Любовь" в стенах театра Nederlands Dans в Гааге. Руководитель балетной труппы встретил журналистку во время антракта и решил отомстить за не самые приятные отзывы о его предыдущей работе. Подробности описали в издании FAZ, где и работает Вибке Хюстер.

"При просмотре спектакля чередуется состояние, когда человек чувствует себя безумным и убитым скукой", – написала критик в своем материале, чем, очевидно, очень оскорбила впечатлительного Гекке.

Тот не стал мириться с негативной рецензией, поэтому при встрече с журналисткой сначала обвинил ее в "предвзятости", а затем достал из карман пакет с экскрементами собаки и размазал их прямо по лицу Хюстер. За "действом" наблюдали сотни зрителей, которые также вышли в холл во время антракта.

14 февраля в комментарии изданию NDR балетмейстер заявил, что критика журналистки всегда носила личный характер на протяжении около 20 лет. В попытках оправдать свой поступок, Гекке заверил, что "Хюстер также много лет бросала в него дерьмо".

"Материал", которым воспользовался хореограф, чтобы поквитаться с критиком, – это фекалии его пса. Незадолго до конфликта он собрал их в пакет после прогулки и планировал выкинуть, однако наткнулся на Хюстер и решил воспользоваться моментом.

Гекке подчеркнул, что танцоры из его труппы также были очень обижены на критику журналистки, которая якобы "перешла на личности". Кроме того, по словам балетмейстера, он обращался к Хюстер в надежде обсудить ее негативную рецензию, но та отреагировала "высокомерно и агрессивно".

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