Dior опозорился, торжественно пригласив на показ российскую ведущую Яну Рудковскую, поддерживающую войну: ей прислали подарки

Модный дом Dior, который несколько месяцев назад обвинили в поддержке российской культуры из-за рекламы с березами, валенками и тундрой, не осознал свою ошибку. В этот раз бренд решил позвать на неделю моды в Париж российскую ведущую Яну Рудковскую, открыто поддерживающую геноцид украинцев.

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Пока российская армия терроризирует миллионы людей, гражданка страны-террориста получила подарки и VIP-условия от Dior. Об этом пропагандистка рассказала в своих соцсетях (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Россиянка поделилась, что ее не раз приглашали на неделю моды. Этот год не стал исключением, и она получила торжественное приглашение от модного дома. Вместе с ним Рудковской прислали бокс с косметичками бренда.

Счастливая россиянка публикует фото из "загнивающей" Европы, забывая, что, по версии ее родины, европейцы страдают от отсутствия света, газа, тепла и еды.

На решение Dior отреагировал в Telegram экс-редактор глянцев ELLE и Harper's Bazaar Роман Тимофиев, прозрачно намекнувший украинцам, где и когда Рудковская будет находиться в Париже.

"Конечно же, бренд Dior пригласил Яну Рудковскую на показ. Еще и сумку подарил. Показ сегодня в 15:00 по парижскому времени на Place de la Concorde. Кто сейчас во Франции – есть возможность увидеть одну из самых ярых поклонниц Путина своими глазами и передать привет", – написал он.

Напомним: Рудковская не скрывает, что поддерживает преступные действия Кремля, однако и отказываться от светской жизни и путешествий по миру не хочет. Ее каждый раз видят в Европе и на курортах, хотя дома она умело играет "патриотку".

Ранее OBOZREVATEL писал, как санкции ударили по карману российских звезд, поддерживающих войну. Среди них есть и Яна Рудковска.

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