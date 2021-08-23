Димопулос в ярком бикини устроила сексуальную фотосессию возле бассейна

Экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос поделилась с поклонниками пикантными снимками с отдыха. Знаменитость засветила свои сексуальные формы в ярком бикини.

Сейчас певица отдыхает на популярном курорте Сен-Жан-Кап-Ферра, на юго-востоке Франции. Соответствующие фото Димопулос опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в кадре певица предстала в ярком розовом бикини. Звезда сексуально позировала возле бассейна, демонстрируя свои формы на камеру. Санта распустила свои длинные волосы и добавила в образ белую оверсайс блузу и солнцезащитные очки.

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"Люблю лето", – подписала кадры Санта.

Пользователи сети остались в восторге от новых сексуальных фото Димопулос. Они засыпали артистку комплиментами по поводу ее внешнего вида и фигуры.

"Идеальная", "Санта, какая же ты красивая", "Прекрасная", "Конфета", – писали поклонники под снимками.

Коротко о знаменитости:

Санта Димопулос – украинская певица, солистка групп "Queens", "ВИА Гра", "Седьмое небо", выпускница третьего сезона украинского проекта "Фабрика звезд". Чемпионка мира по фитнесу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Санта Димопулос засветила фигуру в купальнике. Звезда продемонстрировала свои подтянутые формы в ярко-зеленом раздельном бикини.