Димопулос показала стройную фигуру в купальнике на Мальдивах

Экс-участница группы "ВИА Гра" и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос сейчас отдыхает на Мальдивских островах, откуда активно показывает откровенные фото в бикини.

На странице в Instagram Димопулос опубликовала несколько горячих фото, на которых демонстрирует свою точеную фигуру. Так, на одних кадрах артистка позирует лежа на берегу Индийского океана, хвастаясь своими упругими ягодицами. На других знаменитость демонстрирует сексуальные формы в бикини, принимая душ под открытым небом. Были и такие снимки, где Димопулос в красном купальнике позирует у бассейна, засветив плоский животик.

Под снимками в Instagram певица делиться с поклонниками о том, как проводит она свой отпуск с семьей на Мальдивах.

"Самый беззаботный отдых. Когда никуда не спешишь, не знаешь какой сегодня день и число, не думаешь что надеть, не красишься, не носишь обувь, забываешь про телефон и заботы... Созидаешь и наслаждаешься красотой, общением с семьей, каждым мгновением этой восхитительной яркости", – писала артистка под снимком с красным купальником возле Индийского океана.

В комментариях под фотографиями пользователи сети оценили формы Санты, отметив красоту ее тела.

"Ну какая же шикарная девушка", "Фотка бомба", "Потрясающая ты, потрясающий вид", "Великолепная Санта", – писали фолловеры в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Санта Димопулос переболела коронавирусом. Артистка рассказала о симптомах, которые у нее были в период болезни.