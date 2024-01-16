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Дима Билан засветился на оккупированном Донбассе. Фото

Анна Кравчук
Люди
2 минуты
2,3 т.
Дима Билан засветился на оккупированном Донбассе. Фото

Известный российский певец Дима Билан, поддерживающий путинский режим и террористическую войну в Украине, приехал в так называемую ДНР. Путиниста заметили на оккупированных Россией украинских территориях, где он демонстративно посетил больницу и приют для животных.

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Соответствующие кадры распространили пропагандистские ресурсы. Не надо долго думать, чтобы догадаться, что своим приездом в захваченные украинские города "патриот" пытается отбелить свою репутацию после "голой вечеринки" Насти Ивлеевой, фигурантом которой он был.

Дима Билан засветился на оккупированном Донбассе. Фото

После скандального шабаша многие звезды, несмотря на публичные извинения, а точнее оправдания, остались без работы. Z-патриоты начали бунтовать, дескать, "вместо того, чтобы вечеринки устраивать, лучше бы поехали в зону СВО". Очевидно, Билан решил прислушаться в надежде, что это станет спасением для его карьеры.

Дима Билан засветился на оккупированном Донбассе. Фото

Пропагандисты сообщают, что в оккупированную Украину певец прибыл с гуманитарной помощью. Под пристальным прицелом камер, фиксировавших добрые дела путуниста на фото и видео, Билан якобы подарил кондиционеры местной травматологии и пожертвовал деньги приюту для животных, пообещав забрать оттуда кота по кличке Шахтер.

Дима Билан засветился на оккупированном Донбассе. Фото

Не всем россиянам действия артиста показались искренними. Хотя они сами требовали от звезд поездки на Донбасс, в конце концов обвинили Билана в "показушности".

Дима Билан засветился на оккупированном Донбассе. Фото

Как известно, гостями на "голой вечеринке", кроме Димы Билана, были также Ксения Собчак, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Глюкоза, экс-украинки Лолита и Анна Asti, сама Ивлеева и многие молодые блогеры. Большинство этих звезд регулярно приглашают выступать на пропагандистских мероприятиях. Теперь всем им объявлен бойкот. Во избежание его звезды массово записывают видео с жалостливыми извинениями и оправданиями. Это уже сделали Лолита, Киркоров, Билан, Собчак и другие путинисты. Впрочем, это все равно не очень помогло им избежать наказания и даже колонии. Что ожидает оскандалившихся звезд – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA писал, что Лолита Милявская осталась без работы из-за "голой вечеринки". Пострадала и уроженка Черкасс Анна Asti, новогодние выступления которой отменили.

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