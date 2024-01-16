Дима Билан засветился на оккупированном Донбассе. Фото

Известный российский певец Дима Билан, поддерживающий путинский режим и террористическую войну в Украине, приехал в так называемую ДНР. Путиниста заметили на оккупированных Россией украинских территориях, где он демонстративно посетил больницу и приют для животных.

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Соответствующие кадры распространили пропагандистские ресурсы. Не надо долго думать, чтобы догадаться, что своим приездом в захваченные украинские города "патриот" пытается отбелить свою репутацию после "голой вечеринки" Насти Ивлеевой, фигурантом которой он был.

После скандального шабаша многие звезды, несмотря на публичные извинения, а точнее оправдания, остались без работы. Z-патриоты начали бунтовать, дескать, "вместо того, чтобы вечеринки устраивать, лучше бы поехали в зону СВО". Очевидно, Билан решил прислушаться в надежде, что это станет спасением для его карьеры.

Пропагандисты сообщают, что в оккупированную Украину певец прибыл с гуманитарной помощью. Под пристальным прицелом камер, фиксировавших добрые дела путуниста на фото и видео, Билан якобы подарил кондиционеры местной травматологии и пожертвовал деньги приюту для животных, пообещав забрать оттуда кота по кличке Шахтер.

Не всем россиянам действия артиста показались искренними. Хотя они сами требовали от звезд поездки на Донбасс, в конце концов обвинили Билана в "показушности".

Как известно, гостями на "голой вечеринке", кроме Димы Билана, были также Ксения Собчак, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Глюкоза, экс-украинки Лолита и Анна Asti, сама Ивлеева и многие молодые блогеры. Большинство этих звезд регулярно приглашают выступать на пропагандистских мероприятиях. Теперь всем им объявлен бойкот. Во избежание его звезды массово записывают видео с жалостливыми извинениями и оправданиями. Это уже сделали Лолита, Киркоров, Билан, Собчак и другие путинисты. Впрочем, это все равно не очень помогло им избежать наказания и даже колонии. Что ожидает оскандалившихся звезд – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA писал, что Лолита Милявская осталась без работы из-за "голой вечеринки". Пострадала и уроженка Черкасс Анна Asti, новогодние выступления которой отменили.

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