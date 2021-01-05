"Девушку Джеймса Бонда" Таню Робертс "похоронили" в США: актриса оказалась живой

Американская актриса Таня Робертс, о смерти которой 4 января сообщили СМИ, оказалась живой.

Так, артистка, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме "Вид на убийство", (1985 год, 14-я лента "бондианы"), находится в больнице в тяжелом состоянии после травмы головы. Об этом пишет The Variety.

По словам представителя Робертс Майка Пингела, информация о смерти актрисы была распространена ошибочно. По состоянию на 4 января она была жива, он ожидает дальнейших новостей о ее здоровье от лечащих врачей.

Таня Робертс в фильме "Вид на убийство". 24 Канал

Отметим, Таня Робертс известна по роли девушки Джеймса Бонда Стейси Саттон в фильме "Вид на убийство", вышедшем на экраны в 1985 году. Ее коллегой на съемочной площадке был Роджер Мур – четвертый актер, исполнивший роль "агента 007". Артистку также знают по фильмам "Шина – королева джунглей", "Повелитель зверей", "Почти беременна". Кроме этого, Робертс украшала страницы глянцевых журналов, в частности она снималась для обложки Playboy в 1982 году.

Таня Робертс на обложке Playboy. Официальный сайт актрисы

С 1974 по 2006 год Таня была замужем за психологом Барри Робертсом. Актриса сама сделала предложение своему избраннику на одной из станций метрополитена. Детей у пары не было.

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