Девушки укололи филлеры и стали жертвами псевдомастеров. Фото

В Великобритании 22-летняя девушка Энджел решила уколоть в губы филлеры у специалиста, которого нашла через Instagram. Но когда она оказалась в доме у косметолога, то почувствовала, что что-то не так. В результате процедура была болезненной и кровь "стекала по лицу" пациентки.

В тот момент Энджел поняла, что уже поздно вернуть все назад. В течение двух дней губы девушки "были черными", поэтому она связалась с человеком, который проводил процедуру, и спросила, что делать, но мастер запаниковал и не мог дать никакого совета. Об этом пишет BBC (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как оказалось, Энджел пришлось обратиться в клинику, чтобы в ее губах растворили филлеры. По словам пострадавшей, специалист, который проводил процедуру, не имел медицинского образования, соответственно, он не несет ответственность за последствия.

Доктор Эмджей Роуленд-Варманн также рассказала о случае, когда одна из ее пациенток пошла к неквалифицированному человеку, чтобы увеличить губы.

"Я сразу поняла, что что-то не так, но подождала несколько недель, и в итоге сказала мастеру: "Это отвратительно", но она ответила, что все в порядке, но на самом деле это было ужасно", – вспоминает пострадавшая.

Через три недели после процедуры у девушки под губой образовался "клубок пузырей". По ее словам, филлер "передвинулся ближе к носу". Как оказалось, материал ввели не в ту часть губы, и это привело к закупориванию кровеносного сосуда.

27-летняя Хлои также увидела "дешевое предложение" в Facebook на филлеры в зону челюсти. Но лечение пошло не по плану, и девушка осталась с "круглым лицом". Теперь она призывает всех больше исследовать вопросы, связанные с филлерами

"Когда я увидела фотографии лица сбоку, я заметила, что оно стало еще больше. Теперь я убрала филлер, и все говорят: "Ты выглядишь так, будто выплюнула камни", – говорит Хлои.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная блогерша из Киева Анастасия Покрищук стала известной благодаря своим самым большим искусственным скулам в мире. Девушка наколола их сама себе филлерами.