Девушка-трансгендер впервые победила на конкурсе красоты в США. Фото

В конкурсе красоты "Мисс Невада" впервые в истории победила трансгендерная девушка – 27-летняя Каталуна Энрикес. В ноябре 2021 года она будет бороться за звание "Мисс США".

Об этом сообщили на странице в Instagram масштабного мероприятия (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). За звание "Мисс Невада" боролась 21 девушка.

"Поздравляем нашу новую "Мисс Невада США". История сделана!" – написали в сети.

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На финальное дефиле Энрикес вышла в вечернем блестящем платье в разноцветных цветах. Как оказалось, наряд победительница шила самостоятельно.

"Огромное спасибо всем, кто поддерживал меня с первого дня. Моя победа – это наша победа. Мы просто вошли в историю. Счастливая гордость", – отметила Энрикес на своей странице в Instagram.

Каталуна Энрикес родилась мальчиком в Филлипинах, но в 10 лет переехала жить в США. С 2016 года девушка работает моделью, а на данный момент является дизайнером одежды собственного бренда Kataluna Kouture.

Энрикес является победительницей таких конкурсов красоты как Queen California, Queen USA 2016, Super Sireyna WWUSA, Queen of the Universe, а также Miss Silver State USA.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Майами прошел конкурс красоты "Мисс Вселенная-2021". Победу одержала представительница Мексики – Андреа Меза.