Девушка сбросила более 70 кг и стала моделью. Фото до и после

31-летняя жительница Бразилии Моналиса Моура смогла похудеть на 71 килограмм и стала моделью. После невероятной трансформации она поддерживает форму с помощью регулярных физических нагрузок и правильного питания.

Моналиса перенесла рукавную гастрэктомию, чтобы уменьшить размер живота примерно на 15% от его первоначального размера. Эта операция помогает бороться с перееданием, передает издание Daily Star (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я никогда не была худой в детстве. Но в 2014 году после второй беременности я заболела болезненным ожирением. У меня была послеродовая депрессия, я пыталась покончить с собой. Короче говоря, через шесть месяцев после рождения второго ребенка я весила 139 килограммов", – объяснила девушка.

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Сейчас мама двоих детей продолжает принимать добавки, которые помогают сжигать жир и улучшают метаболизм. Она говорит, что смогла достичь поставленной цели благодаря своей силе воли.

Кроме того, Моналиса стала "музой" Фламенго – самого популярного футбольного клуба Бразилии. Как чирлидер, она поддерживает команду на различных играх и пиар-мероприятиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 29-летняя Виктория Боуэн рассказала, как ей удалось похудеть на 47 килограммов. Оказалось, что дело в правильном завтраке. Когда вес матери двоих детей увеличился до 120 килограммов, то она решила кардинально поменять рацион своего питания. Австралийка полностью отказалась от чипсов, шоколада и еды навынос.