Девушка нарастила волосы за 585 долларов и осталась почти лысой. Фото

27-летняя Лейси Прайс из Ашфорда (Англия) заплатила 585 долларов (более 16 тысяч гривен) за наращивание волос и в результате осталась почти лысой. После мытья головы у нее появились залысины на голове.

Девушка считает, что вместо настоящих волос ей нарастили лошадиные. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Лейси рассказала, что после мытья волос она обнаружила, что наращенные стали сухими, зудящими и уже начали выпадать, оставив у нее несколько залысин на затылке.

По словам 27-летней девушки, наращенные волосы выглядели "синтетическими" и "не человеческими".

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"Обычно я сама делаю наращивание, но я хотела побаловать себя и пошла в местный салон, о котором многие мне рассказывали. Сразу после процедуры волосы были в хорошем состоянии, но затем я два раза помыла голову, и они растрепались как солома", – заявила Лейси.

Девушка отметила, что она обратилась с жалобами в салон, отправила восемь писем, но в результате не получила ни одного ответа.

"Это определенно не человеческие волосы. Я думаю, что это могут быть лошадиные волосы, потому что они даже не расчесываются. Для меня отдать за это 585 долларов – очень большие деньги", – подчеркнула жительница Ашфорда.

Как стало известно, позже директор салона все же отреагировал на проблему и сказал: "Волосы, которые мы предоставляем, на 100% состоят из человеческих волос. С наращиванием проблем не было".

Лейси подытожила, что, судя по отзывам, она не единственная, кто пострадал от рук стилистов этого салона.

"Я знаю, что спасла многих других женщин от посещения этого салона и зря потраченных денег. Мои волосы очень важны для меня и заставляют меня чувствовать себя уверенно, поэтому это действительно меня затронуло", – добавила девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, жительница Канады, парикмахер Шерри Виртью покрасила волосы в домашних условиях, а через несколько дней у нее возник отек лица и она не могла открыть глаза.