Девушка Илона Маска показала их подросшего сына. Фото

Возлюбленная основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, канадская певица Граймс поделилась с поклонниками новыми снимками, на которых показала подросшего сына X AE A-XII, сидевшего на полу и играющего на синтезаторе.

Отметим, что мальчик появился на свет в мае 2020 года и звездная пара редко выставляет на публику фото малыша. Но в этот раз Граймс решила сделать исключение, опубликовав кадры на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, X AE A-XII спокойно сидел перед камерой и увлеченно играл на синтезаторе. Мальчик улыбался маме, а та в ответ радовалась его достижениям.

"Ты такой умный", – сказала возлюбленная Маска.

Кроме того, малыш нажимал произвольную комбинацию звуков на музыкальном пульте, а мама ребенка восхитилась этим: "Боже, это соло!".

Напомним, у Маска и его бывшей супруги Джастин Уилсон пятеро детей: 17-летние близнецы Гриффин и Ксавье и тройня Кай, Саксон и Дэмиан, которые родились в 2006 году.

10-месячный X Æ A-12 стал шестым ребенком миллиардера, матерью которого является певица Граймс. Он родился в 2020 году. Примерная транскрипция необычного имени, которое ему дали родители, звучит так: "Экс Эш Эй-Твелв".

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