Девушка Илона Маска показала их подросшего сына. Фото
Возлюбленная основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, канадская певица Граймс поделилась с поклонниками новыми снимками, на которых показала подросшего сына X AE A-XII, сидевшего на полу и играющего на синтезаторе.
Отметим, что мальчик появился на свет в мае 2020 года и звездная пара редко выставляет на публику фото малыша. Но в этот раз Граймс решила сделать исключение, опубликовав кадры на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, X AE A-XII спокойно сидел перед камерой и увлеченно играл на синтезаторе. Мальчик улыбался маме, а та в ответ радовалась его достижениям.
"Ты такой умный", – сказала возлюбленная Маска.
Кроме того, малыш нажимал произвольную комбинацию звуков на музыкальном пульте, а мама ребенка восхитилась этим: "Боже, это соло!".
Напомним, у Маска и его бывшей супруги Джастин Уилсон пятеро детей: 17-летние близнецы Гриффин и Ксавье и тройня Кай, Саксон и Дэмиан, которые родились в 2006 году.
10-месячный X Æ A-12 стал шестым ребенком миллиардера, матерью которого является певица Граймс. Он родился в 2020 году. Примерная транскрипция необычного имени, которое ему дали родители, звучит так: "Экс Эш Эй-Твелв".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Илон Маск, основатель компаний SpaceX и Tesla, и канадская певица Граймс появились вместе на красной дорожке ежегодного бала Института костюма Met Gala. Знаменитость сам помогал разрабатывать дизайн наряда для своей спутницы.
Граймс появилась в вещах украинского бренда. Она позировала в пуховике, а также капюшоне-косынке известного украинского бренда IENKI IENKI основателя марки Дмитрия Евенко.