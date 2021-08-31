Девочка родилась с густой шевелюрой и стала звездой сети. Видео

В сети опубликовали ролик, в котором показали маленькую девочку с густыми темными волосами. Как оказалось, малышка родилась сразу с такой пышной шевелюрой.

Соответствующее видео разместила мама девочки Алиса на странице в TikTok (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Пользователи сети остались в восторге от объемных прядей малышки.

На кадре видно, как мама девочки похвасталась, что ее дочь родилась брюнеткой с густыми волосами. По словам женщины, многие люди ей говорили, что со временем шевелюра потеряет свой цвет, но в результате все получилось наоборот. Сейчас у дочери Алисы очень пышная прическа с вьющимися прядями.

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"У моей дочери много волос и мне это нравится", – отметила женщина.

К слову, ролик посмотрели более 4,7 млн человек, и он набрал 275 тысяч лайков.

Пользователи сети оценили прическу малышки. Многие оставили приятные комплименты под публикацией.

"Боже, мне так нравится это. Красиво", "Она похожа на бабушку, но это очень мило", "Какая же она милая", "Ого! Это очаровательная малышка с самой красивой шевелюрой", – пишут люди.

Стоит отметить, что дочери Алисы очень повезло, так как обычно у новорожденных выпадают волосы в первые шесть месяцев жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, жительница Великобритании 28-летняя Эмили Батчелор показала свою годовалую дочь Лотти, которая имеет аномально густые волосы. Малышка родилась с пышными кудрями, которые за год выросли на 25 сантиметров.