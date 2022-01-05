Девочка из США перевоплотилась в Елизавету II и получила от нее личный ответ

В американском штате Огайо годовалая девочка нарядилась королевой Елизаветой II на Хэллоуин и получила одобрение от Ее Величества. Мама маленькой Джалейн – Кейтлин отправила фото дочери в Виндзорский дворец, не ожидая получить ответ

Однако через несколько месяцев семейству пришел официальное письмо от монархини, оценивший перевоплощение малышки. Фотографии уникального костюма Кейт выложила на свою страницу в Facebook, а ответ из дворца опубликовало издание The Sun (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Джалейн в ее первый Хэллоуин нарядилась в бледно-голубое пальто со шляпкой такого же цвета, которую украсил синий цветок. Также девочке дали крошечную сумочку и элегантные перчатки, как у королевы.

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На шее у годовалой американки были классические длинные бусы, а на ногах – колготки и светлые туфельки. Чтобы сделать ее еще более похожей на Елизавету II родители подыскали для дочери парик из седых волос.

Кейтлин рассказала, что идея одеть Джалейн королевой пришла ей в голову, когда она посмотрела на дружбу малышки с семейными корги. Как известно, Ее Величество обожает эту породу собак, поэтому во дворце во время ее правления жил не один десяток корги.

"Наибольшим вдохновением для создания наряда был тот факт, что наши собаки – лучшие друзья нашей дочери. Мы хотели сделать что-то, где бы можно было это обыграть. Мы, безусловно, являемся поклонниками королевской семьи", – сказала Кейт.

Увидев письмо с фотографией, королева не смогла обойти его вниманием, поэтому приказала отправить официальный ответ. В нем было сказано, что монарх была рада увидеть маленькую Джалейн в великолепном наряде.

"Ее Величество считает очень любезным с вашей стороны написать ей, и королева была рада увидеть фотографию вашей дочери Джалейн в ее великолепном наряде. Ее Величество надеется, что все вы очень счастливы в Рождество, и я добавляю небольшую информацию о королевских домашних животных, которую Джалейн, возможно, хотела бы иметь", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, королева намекнула, кто станет следующей главой Великобритании. Местные СМИ считают, что награда, полученная герцогиней Камиллой, является ее публичным признанием.