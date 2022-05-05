Дети Тарабаровой и Анатолича чуть не сорвали прямой эфир. Видео

Украинские звезды – певица Светлана Тарабарова и шоумен Анатолий Анатолич угодили в интересную ситуацию. Их дети едва не сорвали прямой эфир, в котором участвовали родители.

В программе Ранок з Україною, телеведущими которой являются Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич, Тарабарова была гостьей. Она рассказывала о войне России в Украине и о том, как переносит трагические события (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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С самого начала исполнительница появилась в кадре с ребенком – младшей дочерью Марией. Она держала ее на руках. Позже эту "эстафету" поддержал шоумен, который также появился в эфире с младшим сыном Нилом.

Дети друг за другом внезапно начали лезть в кадр, что-то лепетать и смеяться. Они пытались достаться камеры, но в этом малышам помешали звездные родители. И Анатолий Анатолич, и Тарабарова сдержали ребят, снова взяв на руки.

К слову, исполнительница в этот момент как раз рассказывала о том, как ее дети переносят войну. По словам артистки, малыши не знали о боевых действиях, но трехлетнему Ивану об этом рассказали в детсаду.

"Он сказал: "Мама, когда звучит воздушная тревога, нужно прятаться, а потом идя по улице гордо заявлял, что с Украины", – добавила певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, Светлана Тарабарова из-за сильных стрессов на фоне войны в Украине попала в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу. Там звезда лежала под капельницами.