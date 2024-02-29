'Это проституция'. Зюбина, которая первой из украинских актрис отказалась от съемок с россиянами, рассказала о подставах в кино

Ведущая украинская актриса Римма Зюбина, которая первой отказалась от съемок с россиянами в 2014-м, призналась, что ей было тяжело. Сложнее всего в этой ситуации было остаться верной принципам, не поддаться на уговаривания и пережить подставы.

Не каждый украинский актер после оккупации Крыма и Донбасса смог отказаться от заработка в рублях, и не каждый украинский зритель видел в этом проблему. Однако Римма Зюбина в те дни не могла поступить иначе. Об этом она рассказала в подкасте Центра противодействия дезинформации.

Когда россияне оккупировали полуостров, артистка не хотела оставаться в стороне. Она написала пост, в котором четко обозначила свою позицию. Украинка публично заявила, что любое ее сотрудничество с РФ в тот момент закончилось, хотя в сети и среди коллег эту позицию 10 лет назад встретили достаточно холодно.

"После этого всего, где-то может через неделю позвонила мне один кастинг-директор и говорит: "Слушай, здесь такая роль классная есть. Ну, это сотрудничество, это копродукция с россиянами". Я говорю: "Ну ты читала, что я написала". Она говорит: "А давай так: ты 20-го написала, а я тебе позвонила 19-го и ты согласилась". Я говорю, что это проституция, и в мои жизненные планы это не входит", – рассказала звезда.

Бывало, что артистку подставляли, откровенно обманывая. Так, однажды Римму Зюбину заверили, что она снимается для украинского проекта, а в титрах звезда неожиданно увидела название страны-агрессорки.

"В той ситуации соблюдать свои принципы было слишком тяжело. Я потеряла съемочные дни, не знаю, в каком количестве, я потеряла огромное количество денег", – поделилась артистка.

Кроме того, не встретила поддержки Римма Зюбина и со стороны коллег. В большинстве своем ее подкалывали за принципиальность те, кто решил продолжить работу со страной-агрессоркой, хотя артистка и не назвала их имен.

Ранее OBOZ.UA писал, что мы встретились с Риммой Зюбиной на премьере кинофильма "Як там Катя?", которая недавно состоялась в Киеве. О том, как звезде удается сохранять оптимизм и шутить – читайте в интервью.

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