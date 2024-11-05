'Держит за лохов': Газманов оконфузился 'патриотическим' образом и вывел из себя россиян

Певец-путинист Олег Газманов пытался скрыть свою симпатию к итальянскому модному дому Prada, однако стал посмешищем в глазах соотечественников. Посетив военных в Нижнем Новгороде, ура-патриот был одет в куртку и шапку бренда.

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Однако Газманов специально отрезал логотип – вместо названия на одежде осталось черное поле. То же артист сделал с красной полоской на куртке, где раньше было написано "Prada". Новость разнесли российские медиа, высмеяв певца.

Как отмечают пропагандисты, шапка звезды на сайте Prada стоит 420 евро (около 19 тысяч гривен), в то время как куртка – 300 тысяч рублей (142 тысячи гривен). Ранее Газманов заявлял, что презирает Запад. "Я кавалер практически всех санкций, которые можно наложить на артиста. Ну я тоже на всех на них наложил", – говорил он в июле 2024 года.

Это не первый раз, когда путинист попадает в скандал с брендовыми вещами. В феврале 2023 года Газманов появился на митинге в "Лужниках" в любимом пуховике Prada – брендовую ленту на верхней одежде он заклеил. Тогда певец рассказал, что ему пришлось это сделать из-за правила телевидения – не рекламировать названия фирм.

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