Как выглядели украинские вышиванки 100 лет назад. Архивные фото

Ежегодно в третий четверг мая по всему миру празднуют День вышиванки. Событие отмечают уже 15 лет подряд, поэтому 20 мая – юбилейный праздник, который посвятили этномузыке и экологическим проблемам.

OBOZREVATEL собрал фото самых старых вышитых рубашек, которые сохранились на территории Украины. Каждый орнамент является своеобразным символом и оберегом.

Жемчужиной коллекционера Тараса Демкуры является вышитая рубашка с Тернопольщины, которая досталась ему по наследству, а до того ее передавали из поколения в поколение более ста лет. На груди вышит герб Украины, поэтому вышиванку десятки лет прятали от власти.

Аутентичные свадебные вышиванки находятся в Житомирском областном краеведческом музее. Свадебная рубашка из Овруцкого района изготовлена из льна и украшенная красной вышивкой, этот цвет издавна считался оберегом.

Леся Грабик продемонстрировала вышиванки из Борщевского областного краеведческого музея, который находится на Тернопольщине. Этой старинной рубашке около 130 лет.

Краеведческий музей в Луганской области хранит много этнических экспонатов. Лемковские рубашки отличаются достаточно простыми орнаментами. Простоту вышитых узоров компенсировали яркими тканями и особым кроем вышиванки с объемным воротником.

Мастер вышивки Мария Турчин собрала более полусотни древних вышиванок в собственной коллекции. Древнейшая рубашка была вышита еще в 1903 году.

Вышиванки ХХ века хранятся в Закарпатском музее народной архитектуры и быта. Всего в коллекции более тысячи вышитых рубашек.

Галина Абрамюк из Черновцов коллекционирует вышитые рубашки ХХ века, которые достались ей по наследству.

Многие исследования доказали, что украшенную вышивкой одежду создавали еще до VI века. В Украине есть около ста стилей вышивки, которые характерны для различных районов страны.

Ранее OBOZREVATEL писал: