Женщины Тараса Шевченко: кого любил поэт

Тараса Шевченко некоторые представляют как поэта-мученика, бедного крепостного в кожухе и шапке. Другие же обожествляют его, не принимая во внимание человеческие слабости.

Тарас Григорьевич прожил всего 47 лет, но за это время успел не только изменить украинскую литературу своим вкладом и написать прекрасные картины, но и искренне полюбить. OBOZREVATEL решил узнать Шевченко с другой стороны и рассказать, какие женщины были в жизни легендарного поэта.

Первая любовь – Оксана Коваленко

Исследователи считают, что первой юношеской любовью Шевченко стала Оксана Коваленко. Она была на три года младше него и жила по соседству. Именно эту девушку поэт вспоминает в стихотворении "Мені тринадцятий минало…". Окружающие считали Тараса и Оксану чудной парой и даже подшучивали, что они со временем поженятся. Об этом Кобзарь упоминает в своих письмах. Однако в 15 лет будущий поэт уехал из родной Кириловки с господином Энгельгардтом в Вену, а когда вернулся в родное село через 14 лет, у его первой любви уже было двое детей.

Любовь, которая сильнее дружбы, Амалия Клодберг

15-летняя немка-натурщица была невестой учителя и друга Тараса Шевченко, художника Ивана Сошенко. В 1839 году, еще до обучения в Академии художеств в Петербурге, Тарас нарисовал ее портрет в постели с распущенными волосами и подписал его "Чевченко", поскольку именно так Амалия произносила его имя. Сошенко в своих письмах рассказывал, что Тарас сломал все его планы на женитьбу и квартиру Клодберг, поэтому когда он узнал о близких отношениях поэта с его невестой, то не выдержал и прогнал Шевченко.

"Як тому дурному, що полюбить, побереться, а вона другому за три шага продається та з його й сміється", – писал Шевченко в поэзии "Три літа".

А в повести "Художник" Шевченко описывает Амалию под именем Паша.

Любовь всей жизни – Варвара Репнина

Самой длительной страстью в жизни Тараса Григорьевича стала Варвара Репнина, дочь Малороссийского генерал-губернатора князя Николая Репнина-Волконского. С Варварой Кобзарь познакомился в Яготине в 1843 году, куда приехал, чтобы сделать копию портрета ее отца. Варваре на тот момент было 35 и она на семь лет была старше поэта. Их страсть была взаимной, однако о браке не было и речи из-за разницы в социальном статусе. Репнина откровенно описывала свои чувства к молодому художнику и поэту в письме своему другу Шарлю Эйнару.

"Я подлым образом, целыми часами отдаюсь во власть своего воображения, рисующего мне пылкие картины страсти, а иногда и похоти", – делилась тогда Репнина.

Их отношения длились год, все то время, пока Шевченко работал художником в доме князя. На прощанье Варвара подарила Тарасу собственноручно связанный шарф, а он ей – автопортрет. После расставания они очень долго поддерживали связь письмами, даже когда поэт был в ссылке.

Когда поэт умер, Репнина выделила деньги на памятник Шевченко из собственных сбережений.

Желание жениться – Екатерина Пиунова

После возвращения из ссылки 43-летний поэт бросил силы на то, чтобы найти себе жену и даже обращался к друзьям с просьбой его сосватать. В то время в его жизнь вошла актриса Нижегородского театра Екатерина Пиунова. Поэт влюбился по уши в 16-летнюю артистку и даже помог ей получить место в труппе. Несмотря на это, девушка отвергла ухаживания Шевченко и сбежала в Казань с 25-летним актером, за которого впоследствии вышла замуж.

Интрижка на стороне – Мария Максимович

Самым интригующим увлечением в жизни Тараса Шевченко остается Мария Максимович. Об их связи до сих пор ведутся горячие споры, ведь точно неизвестно, какие отношения связывали поэта с женой близкого друга Михаила Максимовича. Некоторые биографы отмечают, что до появления Шевченко Максимовичи как ни старались, не могли завести ребенка, и что их малыш на самом деле является плодом запретной любви Тараса и Марии. Другие же оспаривают это и утверждают, что между Шевченко и женой друга была только дружба.

Последняя страсть – Ликерия Полусмакова

Последней любовью Тараса Шевченко стала 20-летняя горничная Ликерия Полусмакова. Тарас Григорьевич отчаянно добивался девушки, дарил ей дорогие подарки, собирался жениться на ней. Когда Ликерия согласилась выйти за Шевченко – он даже нанял преподавателя хороших манер для своей невоспитанной избранницы.

"Важкої роботи ти в мене робити не будеш, хіба борщ звариш і пошиєш мені сорочку... Так само знай: щоб була чепурненька, адже неохайних я не терплю", – говорил ей Шевченко.

Но их свадьбе не суждено было случиться. Почти сразу после начала занятий Ликерии с педагогом, Тарас Григорьевич застал их в любовных объятиях и расторг помолвку. Позже Ликерия вышла замуж за другого мужчину, который вскоре оказался пьяницей. И когда тот умер, то переехала в Канев, чтобы ухаживать за могилой Шевченко.

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