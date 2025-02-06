День рождения Елены Зеленской: 10 малоизвестных фактов о первой леди Украины, избегавшей публичной жизни

6 февраля первая леди Украины Елена Зеленская отмечает свой день рождения. Несмотря на то, что она долгое время избегала публичности, за последние годы стала активной фигурой на международной арене и регулярно посещает различные социальные мероприятия в Украине и за рубежом.

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Мало кто интересовался, какова именно Елена Зеленская за образом суровой, но одновременно нежной и бережной первой леди. OBOZ.UA собрал малоизвестные факты о ней.

1. Девичья фамилия – Кияшко

Елена Зеленская до замужества носила фамилию Кияшко. С будущим мужем она училась в одной школе, но судьба их свела только в университетские годы.

2. Образование – архитектурная профессия, но не по специальности

Именно под фамилией Кияшко она получала образование архитектора, хотя ни дня не проработала по специальности. Она окончила строительный факультет Криворожского технического университета.

3. Восемь лет отношений до свадьбы

С будущим президентом Украины Владимиром Зеленским они встречались восемь лет до того, как жениться, причем до свадьбы не жили вместе.

4. Была сценаристкой "Квартала 95"

Зеленская работала сценаристкой "Квартала 95" с самого основания компании и была вовлечена в написание юмористических программ. Большинство шуток, выходивших в эфир еще до того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, были именно ее авторства.

5. Имеет фобия – езду на велосипеде

Елена Зеленская боится ездить на велосипеде из-за неудачного опыта. Хотя ее муж увлекается этим видом транспорта, она так и не преодолела свой страх.

6. Не знала о намерении мужа баллотироваться в президенты

О решении Владимира Зеленского идти в политику Елена Зеленская узнала не от него лично, а из интернета. Она сначала со страхом отнеслась к этой идее, но впоследствии поддержала мужа. Зеленская предполагала это решение и понимала: отказывать мужчине было бесполезно.

7. Во время войны полюбила мыть посуду

Полномасштабное вторжение существенно изменило бытовые привычки Зеленской. Она призналась, что мытье посуды стало для нее своеобразной медитацией и способом отвлечься.

"Для того чтобы свою голову убрать, я сначала убираю вокруг. А еще меня успокаивает мытье посуды. Снова скажу, что это не моя постоянная задача. Есть посудомоечная машина, я не должна это делать каждый день. Возможно, если бы должна была, как раньше, меня бы это не так радовало. Когда, знаете, только помыл, а снова гора тарелок. Но иногда ты станешь, моешь посуду, это такая медитативная штука, теплая вода", – рассказывала она в интервью "Простыми словами".

8. Не убирает дома регулярно

Первая леди признается, что не занимается регулярной уборкой дома, ведь имеет человека, который ей в этом помогает.

"Это не то что это моя постоянная активность. К счастью, есть кому мне в этом помочь. Но иногда нужно просто разобрать свои тряпки. Какие-то бумажки сложить, что-то выбросить, взять ту кучку книг, которая постоянно лежит у тебя у кровати и справиться с ними", – отмечала она.

9. Ведет соцсети, но не имеет их на телефоне

Хотя Зеленская активно ведет соцсети, лично пишет или утверждает посты, у нее на телефоне нет ни одного приложения социальных сетей.

"Настал момент, когда в первые дни после полномасштабного вторжения мне нужно было выключить всю связь из-за безопасности. Телефон, ноутбук были выключены и все осталось дома, – призналась первая леди. – Но ведь должна я вести свои социальные сети, их стало больше. То есть мы добавили Telegram, снова появились гаджеты. И тут я уже себя ограничила, только пишу и не читаю. То есть я утверждаю или пишу посты, они выходят, а в моих гаджетах социальных сетей вообще нет. Когда мне нужно что-то узнать, я прошу, чтобы мне сделали скриншоты или переслали какие-то материалы".

10. Большая любовь к животным

В семье Зеленских живет собака, кот, попугай и хомяк. Раньше у них было две собаки, но одна из них умерла.

"К сожалению, не весь перечень с нами. Потому что у нас было две собаки, одна из них (ее звали Нора, это была белая швейцарская овчарка, ей было уже 14 лет) два месяца назад ушла от нас. Для нас это было печальное событие, потому что мы прошли несколько недель лечения с ней, тяжелого, но уже были такие болезни, которым нельзя было помешать, так что мы должны были принять это сложное решение, когда ее отпустить", – утверждала она.

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