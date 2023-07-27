День медика 2023: кто из украинских звезд спасал и спасает жизни на передовой

В четверг, 27 июля, профессиональный праздник отмечают работники сферы здравоохранения, борющиеся за жизнь и здоровье на фронте и в тылу. Работники культурной сферы, хотя часто и без профильного образования, также посвятили себя спасению военных и гражданских, пострадавших в результате российской агрессии.

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Они на время оставили медийную карьеру, чтобы встать на защиту родины и украинцев. OBOZREVATEL расскажет, кто из звезд героически отправился на помощь соотечественникам, пополнив ряды парамедиков (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Антитела"

Звезды вступили в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины еще до 24 февраля 2022 года. Музыканты заявили тогда, что не паникуют и готовы к сопротивлению. Участники группы с первых дней полномасштабного вторжения отправились на фронт как парамедики. Они проходили службу в Харьковской области в месяцы, когда этот регион еще не деоккупировали полностью.

Лидер коллектива Тарас Тополя делился болезненными историями о спасении военных и показывал видео с эвакуацией героев из-под вражеского огня. В августе прошлого года, по приказу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного музыканты вернулись к творчеству, но в любой момент готовы отправиться на фронт.

"Мы откомандированы и не будем выходить в зону боевых действий. Но, если будет решение главнокомандующего и отдельное распоряжение о нашем возвращении на передовую, конечно, выполним", – заверил фронтмен коллектива.

Лев Улесов

Украинский манекенщик родом из Броваров Лев Улесов в прошлом был звездой европейских показов и дефилировал на подиумах модных домов Prada и Givenchy. В свои 22 года он кардинально сменил карьеру.

С началом полномасштабного вторжения Лев Улесов с отцом пошли в военкомат. Модель имеет медицинское образование, поэтому сразу решил спасать собратьев.

"Я – боевой медик, и моя цель состоит в том, чтобы спасать людей с горячих точек, оказывать первую медицинскую помощь и забирать тела с передовой", – рассказал украинец.

"Пташка"

Украинская поэтесса и певица Екатерина Полищук мечтала поражать мир своим творчеством, но в 2021 году в Киеве прошла курсы медицинской помощи и отправилась в зону боевых действий. В 2022 году она оказалась в окружении в "Азовстали", где спасала жизнь украинским героям, а впоследствии попала в плен.

После освобождения парамедик на псевдо "Пташка" посвятила себя помощи воинам в тылу. Она много волонтерит, организует важные мероприятия и привлекает внимание мира к войне в Украине. Но пение артистка не бросила и в ноябре прошлого года на всю страну исполнила колыбельную "Спи, маленький козаче".

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравили всех, кто бережет жизнь и здоровье украинцев.

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