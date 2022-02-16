"Объединяемся!" Украинские звезды массово публикуют сине-желтые флаги в поддержку Украины

Многие отечественные звезды поддержали флешмоб, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским в первый День единения, который отмечается 16 февраля. Известные личности поделились патриотическими фото и видео с флагами нашей страны, зачитали стихи на государственном языке и предложили фанатам тоже поучаствовать в челлендже "#UAразом", чтобы показать единство украинцев в напряженный период.

На своей странице в Instagram президент Украины, а также его жена Елена Зеленская показали фото с сине-желтым флажком. Первая леди была в желтом свитере, а Зеленский – в синей рубашке.

Глава украинского государства призвал пользователей сети тоже сделать пост в поддержку флешмоба. Для этого нужно: сняться с флагом страны, добавить к публикации хэштег #UAразом и передать челлендж другому человеку.

"Этот день – наш. Живущих на правом и левом берегах Днепра. В городах и селах. Возле Карпат и терриконов. На побережье Черного и Азовского морей. Кто болеет за "Динамо" или "Шахтер", а вместе – за Украину. Кто отмечает Рождество, Песах или Курбан-байрам, а вместе верят в Украину! Кто общается на украинском, крымскотатарском, русском, венгерском или жестовом языке, а вместе – творят Украину не словами, а делами!" – написал Зеленский.

Видео дня

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала в Instagram маленький флажок, который всегда берет с собой в любые путешествия.

"Сегодня День единения, и я хочу напомнить, что мы сильная нация! Нашей силе духа можно только позавидовать!" – написала она и пожелала всем мирного неба над головой и позитива.

Певица Тина Кароль опубликовала в сторис длинное видео, на котором падающие лепестки синего и желтого цвета составили украинский флаг.

Рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) надел пошитую на заказ футбольную форму со своей фамилией, которая была исполнена в цветах флага. Он пообещал, что будет делиться в Instagram фото и видео подписчиков, которые тоже поучаствовали во флешмобе. Так он решил поднять поклонникам настроение.

"На нашу судьбу выпало много испытаний и нам будет о чем рассказать нашим внукам. В трудные времена нашей истории мы всегда находили силы для того, чтобы объединиться ради нашего будущего... Я уверен, что мы с гордостью переживем и эти непростые времена!" – написал музыкант. Интересно, что указанный пост русскоязычный Потап обнародовал на государственном языке.

Комедийный актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой выложил в сторис фото с супругой, на которое добавил сердечко и хэштег #UAразом.

Телеведущая Наталья Мосейчук показала свое фото в желтой вышиванке с черными узорами. "В День единения Украина вместе!" – написала она в Instagram.

Актриса Анна Саливанчук записала видео, на котором зачитала стих "Любіть Україну" Владимира Сосюры. "Сейчас такое время, когда нужно особенно сохранять спокойствие, не поддаваться провокациям и помнить – наша сила в нашем единстве", – подчеркнула звезда.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик замоталась в большой государственный флаг. "Все будет Украина!" – написала она.

Супруга певца Дмитрия Монатика Ирина Демичева показала в Instagram фото сыновей, одетых в синюю и желтую кофты. Парни мило обнимались.

Актриса кино и театра Наталия Денисенко обнародовала снимки в платье-рубашке с вышивкой. Это эксклюзивная вещь, в которой использованы фрагменты из рушника, который вышивала своими руками бабушка знаменитости. Кружевную ткань для воротника тоже создала она.

На спине платья написаны имена всех бабушек и прабабушек актрисы. Имена дальних родственниц, которых Денисенко не знает, обозначены размытым шрифтом.

"Я могу сказать, что я со своей страной – от рождения и до конца! И я чувствую такую силу в своих словах. Честно? Мне даже ничего не страшно!" – поделилась она.

Украинская телеведущая Стася Ровинская, дочь скандальной актрисы Снежаны Егоровой, надела вишыванку в студию программы "Твій день", где она работает. "Мы сильные, когда мы вместе", – написала она.

Телевизионный ведущий Григорий Решетник залил в Instagram семейное фото, где он с женой держат в руках украинский флаг. "Пусть наши детки всегда улыбаются и радуются жизни", – пожелал он.

Как писал OBOZREVATEL, в среду, 16 февраля, в Украине отмечают первый День единения. Соответствующий указ президент Владимир Зеленский издал 14 февраля. Онлайн-трансляцию того, что подготовили к празднику в разных уголках страны, читайте по ссылке.