Деми Мур умилила сеть снимком с дочерьми Брюса Уиллиса. Фото

58-летняя американская актриса Деми Мур, которая в браке с Брюсом Уиллисом родила трёх девочек, обожает публиковать фото своих дочек. Актриса показала атмосферный черно-белый снимок.

Соответствующее фото, опубликованное в Instagram, было посвящено празднику День сестры, который отмечается в Америке ежегодно, в первое воскресенье августа. В новом посте Деми сделала акцент на особой любви девочек между собой.

"Счастливого дня сестры! Люблю их особую связь", - написала знаменитая мама

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На снимке пять девочек стоят возле машины на фоне лесного пейзажа. Все они одеты в светлые наряды. Младшие девочки обнимают старших.

К слову, в браке с Брюсом Уиллисом Деми родила трёх дочек – Румер, Скаут и Таллулу. От второго брака у "Крепкого Орешка" есть еще две дочери – Мейбел Рей и Эвелин Пенн. Стоит отметить, что все дочки отлично ладят между собой, как и их родители.

Милое семейное фото вызвало у поклонников актрисы много позитивных комментариев.

"Это самое лучшее фото в сети", "Я не видел ничего более трогательного", "Так хорошо", "Вы лучшая мама, которая всегда следит за тем, чтобы девочки были счастливы вместе!", – пишут они.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети опубликовали архивное фото Деми Мур, которая позировала в объятиях своего бывшего супруга актера Брюса Уиллиса. Кадр был сделан в 1991 году, когда влюбленные еще состояли в официальном браке.