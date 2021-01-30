Деми Мур показала новое фото после скандала с неудачной пластикой

58-летняя голливудская актриса Деми Мур поделилась с поклонниками снимком, с помощью которого опровергла слухи о ее неудачной пластике. Так, недавно знаменитость появилась на модном показе с лицом, на котором были видны хирургические вмешательства.

После этого Мур на своей странице в Instagram показала фото в компании известных супермоделей. На нем видно, что с внешностью женщины все в порядке.

Как стало известно, на показе модного дома Fendi актрисе сделали макияж профессиональные визажисты. Они с помощью косметики эффектно подчеркнули скулы звезды.

Так, Мур продемонстрировала новый снимок, который был сделан сразу после показа. Поклонники могут увидеть, что женщина не прибегала к услугам пластических хирургов.

Компанию знаменитости составили супермодели Кристи Тарлингтон, Кейт Мосс, а также креативный директор Fendi Ким Джонс.

Напомним, Деми Мур – это американская актриса, бывшая модель и автор песен. Двукратная номинантка на премию "Золотой глобус".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Деми Мур после неожиданного заявления о групповом сексе с Эштоном Катчером сделала еще одно шокирующее признание – в 15 лет ее изнасиловали за деньги.