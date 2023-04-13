Делают макияж неопрятным: пять ошибок в подведении глаз карандашом, которые нельзя допускать. Фото

Редко повседневный мейкап обходится без макияжа глаз, а в вечерних вариантах – это одна из важнейших составляющих. Многие визажисты и простые красавцы пользуются карандашом для глаз, однако допускают грубые ошибки.

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Поэтому внешний вид может казаться неряшливым, а макияж быстро портится. OBOZREVATEL решил рассказать, как не нужно наносить косметический продукт (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Положение рук

От того, как при рисовании расположить руки, зависит четкость линии. Важно, чтобы они опирались и не дрожали, ведь тогда стрелку легко смазать.

Направление

Не следует держать карандаш перпендикулярно глазу. Чтобы линия стрелки получилась четкой и ровной, нужно наклонить его. Прорисовывая внутренний угол глаза, следует вести карандаш к виску.

Одна линия

Вероятность, что идеальная стрелка выйдет с первого раза, крайне мала. Ее нужно приводить несколько раз, уделяя особое внимание слизистой. Так стрелка будет выглядеть более насыщенно и не потрескается до конца дня.

Нижняя слизистая

В вечерних макияжах часто прорисовывают нижнюю слизистую, чтобы придать взгляду глубины и сделать глаза ярче. Однако такие манипуляции нуждаются в дополнительном растушевке.

Тени

Каким бы стойким ни был карандаш, его следует закрепить тенями для век. Так стрелка будет смотреться ярче и не сотрется быстро.

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