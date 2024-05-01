Даже Netflix это видел. Даша Трегубова раскрыла инсайд, почему после 2014 года Украина продолжала производить русскоязычный контент

Украинская актриса Даша Трегубова, оскандалившаяся съемками клипа российской группе "Ленинград", вспомнила, как приходилось работать с российскими актерами в проектах из-за того, что украиноязычный контент не пользовался популярностью. Поэтому даже известная стриминговая платформа киноконтента Netflix отказывала в сотрудничестве.

Это стало причиной, почему после 2014 года, когда началась война России против Украины, украинские художники и режиссеры не отказывались от очередного русскоязычного проекта. Трегубова в интервью одному из украинских медиа рассказала, что из-за подобного ее долго считали российской актрисой.

"В актерство я попала где-то в 2010 году, когда фактически весь контент снимался [на русском] и это никогда не скрывалось. И это снималось на Россию. У нас было очень много российских актеров в проектах, они всегда были в главных ролях. После 2014 года это не прекратилось – это уменьшилось. Но знаете, почему? Насколько мне рассказывали продюсеры, тогда действительно была ситуация, когда начали производить украиноязычный контент, украиноязычные сериалы, а их смотрели хуже русскоговорящих", – пояснила актриса.

Она вспомнила, что Netflix даже приглашали открыть офис в Украине, однако в ответ прозвучал отказ. Стриминговая платформа не видела никакой эффективности в этом.

"Опять же, Netflix, когда его спрашивал продюсер, почему вы не хотите открыть офис Netflix в Украине, на тот момент Netflix сказал: "Так у вас украиноязычный контент даже украинцы мало смотрят." Сори, так было, но сейчас, на мое мнение, абсолютно каждая работа, абсолютно любая, когда мне предлагают проект..." – рассказала Трегубова.

Актриса отметила, что ей в голове не укладывается, если во время войны можно сотрудничать с россиянами. Она призналась, что раньше поддерживала русскоязычный контент и не видела в этом ничего дурного.

"Появилось то, чего еще не появилось. После 14-го, по крайней мере, у меня и у многих из нас, появилось, когда ты вообще больше не хочешь иметь ничего общего с русской культурой, как таковой, а хочешь продвигать украинскую. Если до 2022 года я еще читала русскоязычные стихи украинских поэтов, а после 2022 года появилось такое ощущение, что очень хочется, чтобы именно на украинском языке было абсолютно понятно, что это именно украинский стих, что это именно украинский поэт, что это именно украинское кино", – объяснила звезда "Перших ластівок".

Ранее OBOZ.UA писал, что Даша Трегубова поставила точку по вопросу ее съемок в клипе российской группы "Ленинград". К тому времени она считала это принятым, а лидера группы "адекватным".

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