'Даже благодарна этой войне'. Наталья Денисенко призналась, почему до вторжения разговаривала на русском

Популярная украинская актриса Наталья Денисенко ("Крепосная", "Век Якова", "Село на миллион", "Домик на счастье", "Когда ты выйдешь замуж?") откровенно призналась, что разговаривала до полномасштабного вторжения в быту на русском. А также, по ее словам, недостаточно осознавала "подлинную стоимость нашей культуры, языка и самой жизни".

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Об этом артистка рассказала в интервью OBOZ.UA. Наталья Денисенко объяснила, почему, по ее мнению, всем следует переходить на украинский язык: не только потому, что русский – это язык врага.

"До войны я воспринимала Украину как нечто само собой разумеющееся, – рассказывает актриса. – У нас есть свой язык, флаг, культура – и это все было просто частью жизни. Я, как и многие, не ценила того, что есть. Я общалась на русском, и хотя украинский всегда казался мне очень близким, не воспринимал его как настоящую ценность. Вышиванки, наша культура, песни – да, это было хорошо, но не по-настоящему важно для меня. А потом все очень изменилось. Когда у тебя что-то пытаются отобрать, тогда понимаешь, насколько это важно. И теперь, после всего пережитого, я понимаю, насколько это бесценно. Даже благодарна этой ужасной войне за то, что она открыла мне глаза истинную значимость нашей культуры, языка и самой жизни".

Актриса говорит, что в начале полномасштабного вторжения писала российским актерам: "Да, в начале я действительно писала некоторым коллегам довольно эмоциональные сообщения – с агрессией, отчаянием, пытаясь что-нибудь донести. Но со временем поняла, что это путь в никуда. Сейчас мне безразлично но тех людей – я просто вычеркнула их из своей жизни и больше о них не думаю".

Актриса также рассказала, что сейчас общается исключительно на украинском: "С начала полномасштабного вторжения я сознательно решила перейти на украинский во всех сферах жизни и придерживаюсь этого принципа. С украинцами, которые общаются на русском, я принципиально не перехожу на русский, потому что все хорошо понимаем украинский. Считаю, что всем стоит переходить на украинский язык, потому что он действительно красивый и ценный. Понимаю, что для некоторых это может быть сложно, но важно, чтобы мотивом было не только то, что русский – это язык врага. Хочу, чтобы люди переходили на украинский, потому что это наше настоящее богатство".

Полное интервью с Наталией Денисенко читайте на OBOZ.UA здесь.

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