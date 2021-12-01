Давид Бен-Гурион: 8 интересных фактов из жизни первого премьера Израиля

Ровно 48 лет назад, 1 декабря 1973 года умер Давид Бен-Гурион – один из создателей государства Израиль и первый его премьер-министр. Именно он 14 мая 1948 года провозгласил Декларацию независимости и стал лидером новосозданной страны.

Под руководством Бен-Гуриона были выиграны Война за независимость (1948-1949), Синайская кампания, также были изгнаны палестинские арабы. OBOZREVATEL предлагает своим читателям ознакомиться с несколькими интересными фактами из жизни выдающегося политика.

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Настоящим именем политика было Давид Грин, а Бен-Гурион ("молодой лев") – псевдоним, взятый взятый в честь еврейского полководца Бен Гориона.

Бен-Гурион родился в 1886 году в городе Плоньске Варшавской губернии Российской империи (сейчас – Польша). Приобщившись к сионистскому движению, в 1906 году он переехал в Палестину, но, достигнув призывного возраста, вернулся, чтобы присягнуть императору – иначе его отцу пришлось бы заплатить огромный штраф. Исполнив "долг", парень дезертировал и спустя два месяца вновь был в Палестине. Идея образования еврейского государства в на территории этой страны преследовала его с юных лет.

Многие современники описывали личность Бен-Гуриона как крайне авторитарную, хот сам он так не считал. Первая женщина-премьер Израиля Голда Меир вспоминала, что он "терпеть не мог" подобных обвинений. Услышав очередное на одном из партийных собраний, он обратился к министру, которого считал безупречно честным.

"Скажи, Нафтали (Нафтали Перец, – ред.), разве я веду партийные собрания недемократично?" На что тот ответил: "Я бы скорее сказал, что партия самым демократичным образом всегда решает голосовать так, как ты хочешь". Бен-Гурион был абсолютно лишен чувства юмора, потому остался полностью удовлетворен таким ответом.

Бен-Гурион был одним из самых невысоких политиков двадцатого века. Его рост составлял всего 150 сантиметров.

Хотя Бен-Гурион не получил достаточно хорошего образования (изучал юриспруденцию в Варшавском и Стамбульском университетах, но не окончил их), он был очень любознательным. Увлекшись античной философией, он выучил греческий, чтобы читать Платона в оригинале, а заинтересовавшись работами Спинозы, выучил латинский язык.

Самым важным и самым волнительным в жизни Бен-Гуриона стал день провозглашения Декларации независимости Израиля. Последний вариант документа утвердили всего за час до церемонии. За оставшееся время ее нужно было перепечатать и отправить Бен-Гуриону.

Торопясь, курьер поймал "попутку", но историческое мероприятие оказалось под угрозой срыва, когда полицейские, остановившие превысившего скорость водителя, не обнаружили у того водительских прав. Узнав о важной миссии, правоохранители все же не решившись задерживать провозглашение нового государства, и Декларация попала к Бен-Гуриону вовремя.

Президентом Израиля мог стать великий физик. Так, в 1952 году Бен-Гурион предложил этот пост Альберту Эйнштейну. Ученый отказался, сославшись на отсутствие способностей и опыта общения с людьми.

Именем Бен-Гуриона названо множество улиц в Израиле и других странах мира, университет в пустыне Негев, а также международный аэропорт под Тель-Авивом.

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