Даша Трегубова рассказала о съемках в новом сериале, воспитании дочери и занятиях спортом. Эксклюзивное интервью

В эту субботу, 1 мая, на канале "Украина" состоится премьера 4-серийной картины "Честная игра". Одной из ключевых тем в фильме являются непростые отношения между сестрами Стефой и Мартиной. Популярная актриса Даша Трегубова воплотила роль своенравной красотки Мартины.

О своей новой работе, съемках в пикантных сценах и актерском будущем дочки знаменитость рассказала в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL.

– Даша, расскажите о вашей новой героине. Наверняка Мартина девушка с характером и с не очень хорошими намерениями.

– Как вы догадались? (смеется). Наверное, потому что 80 процентов моих ролей такие. Но в этом случае все немного не так. Мартина – интересный персонаж. На самом деле, она неплохой человек, который периодически совершает ошибки. Кстати, ее мама была фанатом тенниса, владелицей теннисного клуба, и назвала свою дочь в честь Мартины Навратиловой. Изначально моя героиня выглядит и ведет себя, как стерва. Но как выяснится, все не так запущено. Ключевой ошибкой в ее жизни стало то, что в свое время она оставила детей на попечение сестры и бывшего мужа и отправилась вслед за своей любовью.

Но своего персонажа всегда нужно оправдывать и находить причины такого поведения. Она росла в тени влиятельной и очень требовательной матери. В подростковом возрасте бунтовала, это привело к некой трагедии. Она вышла замуж за человека, который, как ей показалось, поможет создать спокойный семейный островок в жизни. Но у нее не получилось, потому что она бунтарь по натуре.

– И она, оставив детей и мужа, уехала за границу?

– Да, Мартина жила в Португалии, открыла там школу серфинга со своим любимым. Семь лет они прожили вместе и в итоге расстались. Она решила вернуться и попробовать вымолить прощение у детей, сестры. Ее ждут достаточно интересные приключения. Она будет и подозреваемой, и преследовать, и просить прощения. Рано или поздно мы все свои ошибки признаем.

– Мы с вами встречаемся после съемок на кладбище. Влияет ли на вас атмосфера этого места или актерам не привыкать?

– Лично у меня нет особых предрассудков, я почти ничего не боюсь. Но, конечно, ехать в машине в 6 утра по темному кладбищу – это, как минимум, новый опыт. Тем не менее, отношусь к таким местам с уважением, прекрасно понимаю, что это место памяти, определенной энергетикой оно обладает. Один наш коллега-актер очень расчувствовался и чуть не плакал, потому что увидел там могилы людей, которых в свое время знал. Так на него нахлынули воспоминания. У меня такого не было. А учитывая то, что в одном проекте меня вообще закапывали, а после этого я сама выкапывалась, я не очень склонна к сентментам касательно земли.

– В прошлом году канал "Украина" показывал фильм, в котором ваша дочка сыграла главную детскую роль. Всем понравился результат?

– Поля в восторге от того, как она играет. Я очень благодарна режиссеру Антону Азарову, который с ней прекрасно работал. Они расстались совершенно довольные друг другом. Дочке нравится и сниматься, и результатом она очень довольна. У ребенка 9 лет критическое мышление еще не так сильно развито, как у меня. Сначала я ее, конечно же, хвалю, а потом аккуратно указываю на ошибки, чтобы в дальнейшем их избегать. Но мы все получили огромное удовольствие. Смотреть на своего ребенка в кадре, а не на себя – совершенно другой кайф. Хотя, признаюсь, гордость борется с профессиональным врожденным критицизмом.

– Полина видит себя в будущем актрисой?

– Естественно, дочка хочет этим заниматься. Не только из-за славы и внимания. Она уже сама почувствовала, какая это тяжелая работа, на съемках фильма "Перевод не требуется" отпахала наравне со взрослыми актерами. В интернете я потом читала отзывы о картине. Хотя там было много написано о персонаже, мол она слишком много требует и как так смеет со взрослыми говорить. А я как раз считаю, что задача родителей в 21 веке – не сделать своих детей удобными. Они должны развиваться, как личности. И Полька там личность. Ее актерскую игру оценили все. Для меня это тоже ценно.

– Вы с Полиной занимаетесь сами или она ходит в актерскую школу?

Я занимаюсь с ней так же, как в свое время занимались со мной – развиваю ее разнопланово. Отдельно актерским мастерством она сейчас не занимается. Некоторое время ходила в школу искусств, но у нее сейчас и гитара, и музыка, и английский, и танцы. Для проб какие-то роли я с ней прорабатываю, мы читаем сценарий, а потом с ней работает режиссер. Тут я не лезу не в свою парафию.

– Вы из тех актрис, которые не стесняются пикантных сцен. Недавно в фильме "Аквамарин" у вас как раз были такие с Михаилом Кукуюком.

– Я очень спокойно соглашаюсь на такие сцены, потому что, во-первых, кто-то же это должен делать в нашем кино, во-вторых, почему не я, если это логично и по роли совершенно адекватно и уместно выглядит. В том фильме мы с Кукуюком были такой итальянской семьей. Припоминаю сцену, в которой я должна была его соблазнить. Прихожу вся такая в белье, накинув сверху костюм химзащиты – по той причине, что он очень ревнивый и никуда меня не отпускает. Когда этот костюм падал на пол, вся съемочная группа задерживала дыхание. Я ухаживаю за собой, развиваюсь и занимаюсь спортом, чтобы можно было в любой момент скинуть костюм химзащиты и всем все понравилось (улыбается).

– Ходите в спортзал, чтобы поддерживать форму?

– Хожу в студию танцев на пилоне, которая находится прям возле моего дома. Потому что каждый раз, когда я покупала годовые абонементы в спортзал, который находился чуть дальше от дома, удавалось походить туда буквально две недели. Так я поняла, что мне нужно выбрать студию, которая находится максимально близко. Таковой оказалась студия танцев на пилоне.

– За питанием тоже следите?

При моей работе это делать очень сложно. Вот даже когда мы снимали в 6 утра на кладбище, и было очень холодно, человеку, который не успел перед съемками позавтракать, очень хотелось есть. Поэтому бутерброды с батоном пошли просто на ура.

Конечно, дома стараюсь не объедаться такого рода пищей. Но при таком графике и ритме можно позволить себе подобные перекусы. Поэтому всем, кто хочет похудеть, всячески советую закрутить себе в жизни гайки так, чтобы не было ни секунды свободы. И тогда калории будут сгорать сами по себе.

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