Даша Астафьева об участии в шоу "Маска": поняла, что буду самой сексуальной Норкой-мальчиком. Эксклюзив

Известная певица Даша Астафьева стала участницей суперпопулярного шоу "МАСКА", которое выходит по субботам в 21:00 на телеканале "Украина". Артистка примеряла на себя образ Норки, которую так долго ждали поклонники проекта. За кулисами шоу Даша Астафьева рассказала OBOZREVATEL, что показалось ей самым сложным и почему Оле Поляковой удалось так быстро узнать звездную коллегу.

– Даша, как вам костюм Норки? Что показалось самым сложным?

– Высокие каблуки и эти коготки на лапках, которые постоянно цеплялись за пол. Даже несмотря на то, что мы несколько раз подшивали костюм. А еще интересно то, что изначально мне поставили задачу изображать мальчика, но когда я услышала свой голос в измененном варианте – поняла, что буду самой сексуальной Норкой-мальчиком (смеется).

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– Норка из-за слов Андрея Данилко в первом сезоне уже стала легендой. Знали ли вы о предыстории костюма?

– Мне рассказали о том, что эта маска не покорила сердце Андрюши, хотя на самом деле ее тут и не было. Но больше понравилась шутка из подсказок моей героини: "Андрей, радуйся, что здесь я, а не белочка или писец".

– Сложно ли было менять голос во время записи песни?

– Когда меня пригласили на прослушивание, мы попробовали сразу несколько песен. После чего продюсеры попросили дать им 10 дней на размышление. Но этого не понадобилось – в тот же день пришел ответ, что я стала участницей. Я, честно, очень обрадовалась, потому что это то место, где я могу подурачиться от души. А делать это я люблю! Все думала – как бы себя сдержать, чтобы не засмеяться – мой смех всем хорошо известен из-за Инстаграма.

– И даже это вас не спасло, ведь Оля Полякова сразу вас узнала…

– Полякова узнала, потому что я с ней всегда как Норка… да она и сама как Норка. Тоже мне Зефирка – пойду её потискаю.