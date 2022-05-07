Дантес впервые прокомментировал слухи о романе Дорофеевой и Кацурина: она точно не ушла от меня к нему

Украинский исполнитель Владимир Дантес впервые прокомментировал слухи о романе бывшей жены, певицы Нади Дорофеевой и киевского ресторатора Михаила Кацурина. Артист опроверг слухи о том, что экс-избранница бросила его ради другого мужчины.

Однако точной информацией о том, действительно ли певицу и бизнесмена связывают романтические отношения, Дантес не поделился. Об этом стало известно во время его интервью "ЖВЛ" на "1+1" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Из реакции звезды на вопрос ведущей о новом вероятном романе его бывшей возлюбленной понятно, что он сталкивался с такой информацией. Однако певец заверил, что не расспрашивал ее о личной жизни.

Видео дня

"Честно говоря, я об этом вообще ничего не знаю. Я не лезу в личную жизнь Нади. Но расставим точки: она точно не ушла от меня к нему. Вот так можно сказать. Люди любят подтягивать то, что хотят подтянуть. А если они будут вместе, то круто, это тоже выбор. А я тогда присмотрюсь к Даше", – сказал он, имея в виду бывшую жену Кацурина.

По словам Дантеса, он будет полностью поддерживать экс-жену в намерениях построить новые отношения, ведь и сам уже хочет встретить новую любовь.

"Каждый из нас хочет любви. Я только буду рад, если у нее все будет хорошо. Взрослая девочка сама решит, кто с ней должен быть. Я тоже хочу новых отношений, а кто не хочет?" – сказал артист.

Он также подчеркнул, что решение о разводе звездные супруги принимали в течение долгого времени, не раз обсуждая этот вопрос. Однако рассказать о разрыве знаменитости решились только во время войны, сохранив при этом дружеские отношения.

Напомним, что после новости о разводе Дорофеевой о намерениях разойтись с женой заявил также киевский ресторатор Михаил Кацурин. Это явилось причиной зарождения слухов о романе между молодыми людьми.

Как сообщал OBOZREVATEL, впоследствии в сети появилось фото, где якобы певица и ее новый избранник вместе гуляют по Барселоне. На кадре они обнимаются посреди улицы.