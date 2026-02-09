DANTES снялся в пикантной фотосессии и рассказал о 'темной стороне', которую открыл в себе после дебюта в эротическом кино

Украинский певец DANTES (Владимир Дантес), который недавно дебютировал как актер в эротическом фильме "Все оттенки соблазна", снялся в довольно откровенной фотосессии. Знаменитость попозировал перед камерой с обнаженным торсом, демонстрируя аудитории свое спортивное тело.

В пикантном образе он появился на digital-обложке издания INSIDER.UA. Кроме того, общаясь с журналистами, знаменитость раскрыл, что участие в фильме оказало на него непосредственное влияние и помогло открыть "темную сторону".

Новая фотосессия DANTES сочетает в себе чувственность и откровенность. Обнаженное тело певца является метафорическим отражением внутренней уязвимости – момента, когда артист позволяет публике увидеть себя настоящим, без лишних "масок".

Эти фотографии несколько перекликаются с лентой "Все оттенки соблазна", где DANTES попробовал себя в совершенно новой сфере деятельности. Певец воплотился в роль Томаша Крижевского, который сначала был заботливым и любящим мужем для Амелии Крижевской-Зег, однако полностью изменился после свадебного путешествия. Он больше не хочет от жены любви, а желает только денег и тонального контроля над ней.

Как поделился DANTES, отыгрыш такого персонажа не прошел для него бесследно:"Я точно стал смелее и открыл в себе эту темную сторону. Но темнота – это не всегда зло. Она тоже может быть эстетичной и красивой. Начал ли я четче чувствовать границы? Нет. Убежден: я способен на многое. Главное, чтобы рядом был человек, готовый поддержать тебя в такой момент. И не менее важно, чтобы после того, как ты "выходишь" из этого состояния смелости, этот человек все равно оставался рядом".

