Дантес перевел свою культовую 'Девочку Олю' на украинский: слушателям понравилось больше, чем оригинал

Украинский певец Дантес (настоящее имя – Владимир Гудков) спустя 15 лет перевел один из самых успешных хитов в его карьере – "Девочка Оля" – на украинский язык. Слушателям, которые ждали переосмысление трека на родном языке, понравилось больше, чем оригинал.

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Они отметили измененный текст с отсылками к украинской культуре, более профессиональную запись и поставленный голос Дантеса. Релиз, правда без клипа, появился на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Девочка Оля много раз спасала меня, и я думаю, многих из вас, кто слышал ее тогда, кто рос на этой песне, кому она очень нравится. И я считаю, что она не должна исчезать. Как она дала мне несколько раз шанс, так и я ей хочу подарить новое звучание на украинском. Она для меня звучит как новая песня, но которую я очень хорошо знаю", – поделился исполнитель.

Текст трека не был переведен слово в слово. Так, в песне появились строки "без надії таки сподіваюсь", которые отсылают слушателей к известному стихотворению украинской писательницы Леси Украинки "Contra Spem Spero".

Дословно был переведен только припев, очень полюбившийся слушателям. Куплеты теперь содержат другой текст. Однако украинцы в комментариях отметили, что лирика на родном языке звучит глубже, чем в оригинальной российской версии. Переводом текста занималась Ярина Сизик.

"Спасибо Яринке за именно такой перевод, в песне сейчас немного другой смысл. Ох, как цепляет. В голосе столько чувств", "Спасибо за ностальгические воспоминания! Украиноязычная версия намного благозвучнее", "Очень нравится. Вы молодец, что рискнули с переводом. Получилось органично", "Лирика на украинском звучит более содержательно", – высказались слушатели.

Кстати, когда Дантес записывал эту песню для "Фабрики звезд", его пришлось госпитализировать. Что произошло со звездой и почему он не верил в успех трека – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Дантес представил песню "Чуєш", которая стала хитом и заняла высокие места в топчарте. В композиции музыкант обращается к условной бывшей.