Данилко заявил, что разденется догола и станцует на сцене шоу 'Маска'

В субботу, 13 февраля, на шоу "Маска" один из участников появился в образе величественного Льва. Звездное жюри считает, что под маской скрывается певец Александр Пономарев.

Так, продюсер Андрей Данилко заявил, что если под маской не Пономарев, то он разденется догола и станцует на сцене проекта. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу.

Еще во время второго выпуска, когда Лев исполнил песню "Я люблю тільки тебе", жюри сказало, что в образе точно Пономарев.

В этот раз Лев выступил с песней Валерия Меладзе – Небеса. Данилко еще больше убедился, что под маской его коллега. Он даже заявил, что если окажется, что это не Пономарев, то он разденется догола и станцует на сцене шоу.

"Это Пономарев! Саша, снимай маску, не придуривайся. Это дар для артиста, для исполнителя – быть узнаваемым. Я его не перепутаю ни с кем", – сказал Данилко.

Звездные детективы посмеялись с этого, но запомнили слова артиста и с нетерпением ждут поскорее узнать, кто скрывается под персонажем Льва.

Отметим, что на создание гривы Льва понадобилось более 80 париков и шиньонов разных оттенков черного. Его референсом служил образ от бренда Dolce&Gabbana, и над ним мастера работали около месяца, вручную выкладывая и вышивая уникальные золотые вензеля.

Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, DZIDZIO и Олег Винник. Ведущий проекта – Владимир Остапчук.

В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Данилко в шоу "Маска" пошутил о мужском поле участника.