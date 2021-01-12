Данилко "засветился" в России на дне рождении популярного ведущего из "Миротворца"

Украинский музыкант и продюсер Андрей Данилко, известен также как Верка Сердючка, "засветился" в Москве на дне рождении популярного в России ведущего Андрея Малахова.

Совместным снимком с Данилко и Малаховым поделился певец Прохор Шаляпин на личной странице в Instagram.

"А ведь на этом фото могло быть целых три Андрея... С днем рождения, Андрей! Высоких рейтингов, крепкого здоровья и невероятного личного счастья! Благодаря тебе мне всегда есть что вспомнить с улыбкой", – написал Шаляпин.

Данилко и Белоконь засветились в России с Малаховым. Instagram Прохора Шаляпина

На снимке, помимо Андрея Малахова, Андрея Данилко и Прохора Шаляпина, изображена близкая подруга украинского музыканта и партнерша Верки Сердючки по сцене – артистка Инна Белоконь.

Отметим, 11 января популярному в РФ телеведущему, журналисту и шоумену Андрею Малахову исполнилось 49 лет. В 2019 году Малахов был внесен в базу центра "Миротворец", как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины.

Малахов в базе "Миротворца". Сайт "Миротворец"

Как сообщал OBOZREVATEL, основатель музыкального фестиваля "Парус" в Дубае Евгений Морозов заявил, что отношения между Россией и Украиной повлияли на то, что звезда украинской поп-музыки Верка Сердючка перестала давать концерты в РФ.