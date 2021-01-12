Данилко "засвітився" в Росії на дні народження популярного ведучого з "Миротворця"

Український музикант і продюсер Андрій Данилко, відомий також як Вєрка Сердючка, "засвітився" в Москві на дні народження популярного в Росії ведучого Андрія Малахова.

Спільним знімком із Данилком та Малаховим поділився співак Прохор Шаляпін на особистій сторінці в Instagram.

"Але ж на цьому фото могло бути цілих три Андрія... З днем народження, Андрію! Високих рейтингів, міцного здоров'я і неймовірного особистого щастя! Завдяки тобі мені завжди є що згадати з посмішкою", – написав Шаляпін.

Данилко і Білоконь засвітилися в Росії з Малаховим. Instagram Прохора Шаляпіна

На знімку, крім Андрія Малахова, Андрія Данилка і Прохора Шаляпіна, зображена близька подруга українського музиканта і партнерка Вєрки Сердючки по сцені – артистка Інна Білоконь.

Зазначимо, 11 січня популярному в РФ телеведучому, журналісту і шоумену Андрію Малахову виповнилося 49 років. У 2019-му Малахова було внесено в базу центру "Миротворець", як особу, що загрожує національній безпеці України.

Малахов у базі "Миротворця". Сайт "Миротворець"

Як повідомляв OBOZREVATEL, засновник музичного фестивалю "Парус" у Дубаї Євген Морозов заявив, що відносини між Росією і Україною вплинули на те, що зірка української поп-музики Вєрка Сердючка перестала давати концерти в РФ.