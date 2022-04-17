Данилко вспомнил о звонке Лаймы Вайкуле в первые дни войны: я чувствовал испуг, какую-то заботу

Популярный украинский музыкант и шоумен Андрей Данилко, более известный благодаря своему сценическому амплуа Верки Сердючки, рассказал, что в первые дни полномасштабного военного вторжения РФ в Украину ему позвонила коллега из Латвии Лайма Вайкуле, которая активно строила свою карьеру в России. Эстрадная певица предложила артисту приехать к ней в безопасное место.

Об этом Данилко сообщил в интервью журналисту Алексею Суханову на YouTube-канале программы "Говорить Україна". Он также отметил, что не ждет звонка от Аллы Пугачевой или Филиппа Киркорова, поскольку понимает – этого не произойдет.

Кроме того, как отметил украинский шоумен, он не состоит в дружеских отношениях со звездами из страны-агрессора. Несмотря на большое количество общих проектов в прошлом, Данилко "не входил в тусовку" российского шоу-бизнеса.

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"У меня всегда с ними были отстраненные отношения и я радовался тому, что живу в Киеве. Не входил в тусовку. Но всегда ощущал повышенный интерес к себе. Я не тусовочный человек, поэтому у меня и не было особо там друзей", – прокомментировал создатель и исполнитель образа Верки Сердючки.

В то время как большинство коллег из России выбрали молчаливую позицию или вовсе поддержали агрессию Кремля, Лайма Вайкуле проявила неравнодушие к ситуации в Украине. Обеспокоившись положением Данилко, который на момент вторжения российских войск находился в Киеве (и продолжает там оставаться), латвийская знаменитость предложила ему свою помощь.

"Я чувствовал испуг, какую-то заботу. Она говорит: "Андрюша, приезжай, если нужна какая-то помощь", – вспомнил Андрей Михайлович.

Также известному украинцу со словами поддержки звонила грузинская джазовая певица Нино Катамадзе, которая долгие годы работала в Украине на проекте "Х-Фактор".

Про Киркорова и Пугачеву украинский артист добавил: "Я особо не ждал от кого-то каких-то звонков. Ну что они скажут? Киркоров находится в ситуации растерянности, зная его. Лучше пускай молчит, нежели как Басков. У меня есть финансовая подушка, и я могу сказать Russia goodbye, а они так не могут".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Андрей Данилко вспомнил, как российские пропагандисты пытались испортить его выступление на Евровидении в 2007 году. По словам артиста, генеральный директор кремлевского "Первого канала" Константин Эрнст и его сторонники специально для этого наняли двух шаманов.