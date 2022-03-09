Данилко рассказал, как заставил российских политиков слушать гимн Украины стоя, а Басков поплатился за фразу про Крым

Украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, в 2014 году после аннексии Крыма заставил российских чиновников петь гимн Украины. Они продемонстрировали почтение и встали, когда звучала песня. Неуважение к украинцам выразил только ведущий праздника Николай Басков, за что потом поплатился.

Народный артист России после выступления украинских музыкантов обратился к ним со словами: "Ну, как мы у вас Крым оттяпали?" Об этом Данилко упомянул в интервью каналу "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы начали свое выступление из гимна "Ще не вмерла Україна". Российские чиновники смутились, но встали и слушали. Однако Николай Басков сказал: "Ну как мы у вас Крым оттяпали?", а я ему ответил прямо на сцене, что он дурак. После этого Баскова никто не видел и я думаю, что охранники его выгнали", – рассказал об инциденте на корпоративе Андрей Данилко.

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Украинский певец отметил, что еще 8 лет назад Басков поддерживал действия Путина. Сейчас в 2022 году он также всех переубеждает, что российские захватчики не бомбят украинские города, а якобы собираются спасать украинцев от геноцида. Данилко заявил, что за эти слова никогда не простит Баскова.

Певец вспомнил, что в 2014 году аннексию Крыма было трудно понять обычному человеку, который не занимается политикой. Поэтому некоторые звезды молчали и не знали, как комментировать конфликт между Россией и Украиной. Однако сейчас оккупанты разрушили Харьков и другие украинские города, а также убивают на глазах у всего мира гражданских людей. Ложь звездных друзей Кремля украинцы никогда не забудут.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Данилко назвал Путина военным преступником и развеял ложь оккупантов. Певец заявил, что президент России распространяет ложь об украинских властях, которые якобы унижают и уничтожают русскоязычное население.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу на всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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