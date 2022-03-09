Данилко назвал Путина военным преступником и развенчал ложь оккупантов

Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, заявил, что президент России Владимир Путин обманывает и совершает военные преступления на территории Украины. Певец опроверг пропаганду Кремля о том, что в Украине у власти нацисты, которые якобы уничтожают русскоязычное население.

Соответствующий видеоролик Данилко опубликовал на своей официальной странице в Instagram. Он заверил, что украинский народ не нужно "освобождать" и никакого "геноцида" на территории Украины не было, если бы уничтожать гражданское население не начали российские захватчики.

"Путин объясняет войну с Украиной "освобождением" народа от "геноцида". Якобы страну захватили нацисты, которые убивают русских и унижают русскоязычных людей. На самом деле Путин начал войну на Донбассе и поставлял оружие для руководителей "Л/ДНР", которые были гражданами России". Путин – лжец и военный преступник", – говорится в сообщении Данилко.

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Также Данилко отметил, что в Украине 27% населения общается на русском. Президент Украины Владимир Зеленский также разговаривает по-русски и поддерживает нацменьшины. Певец призвал распространять только правдивую информацию, которая поможет прекратить войну.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Верка Сердючка со своей "мамой" после нападения РФ на Украину показали российским захватчикам средний палец. Фанаты поддержали знаменитость и поблагодарили за обращение к российским военным, которые вторглись на украинскую территорию. Впоследствии музыкант сменил слова своей песни и вместо "Lasha Tumbai" спел "раша, гудбай".

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу на всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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